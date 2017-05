Ferida unha persoa ao chocar unha moto e un coche en Cangas (Pontevedra)

Un choque entre un turismo e unha moto saldouse na mañá deste luns cunha persoa ferida na localidade pontevedresa de Cangas do Morrazo.

Segundo informou o 112 Galicia, ás 11,45 horas deste luns Urxencias Sanitarias informou o servizo de emerxencias dun motorista ferido no lugar de Santa Marta, no punto quilométrico 13 da PO-315.

A partir de aí, por parte do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 informouse á Guardia Civil de Tráfico, Policía Local e aos efectivos de Protección Civil. Así mesmo, puxéronse os feitos en coñecemento dos Bombeiros do Morrazo e do persoal do servizo de mantemento da estrada.

Por outra banda, en Vigo un motorista tamén resultou ferido na mañá deste luns por outro sinistro ocorrido pouco antes das 12,00 horas. Un dos implicados solicitou ao 112 Galicia asistencia sanitaria para o motorista.

Neste caso, tamén se tratou do choque entre un turismo e unha moto que circulaban nese momento pola rúa Pai Feijóo, na cidade de Vigo. O 112 Galicia pasou aviso ao 061 e á Policía Local. Os bombeiros da cidade e os efectivos de Protección Civil tamén foron informados do sucedido.