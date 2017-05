O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, atribuíu este luns a caída dos investimentos do Goberno en Galicia e o anunciado rexeitamento a transferir a AP-9 a "a perda de peso" do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na política española.

Leiceaga Cualifica A Feijóo De ?Buchipluma?, Que ?Non Pesa Nada? Dentro Do Seu | Fonte: Europa Press

En concreto, en rolda de prensa, o dirixente socialista reflexionou sobre que Feijóo é "unha especie de eterna promesa" que "non acaba de dar o salto" debido a que o seu xefe de filas, Mariano Rajoy, veo "como unha ameaza máis que como un colaborador". "Por iso, con discreción e profesionalidade, está a dedicarse a desinflar ese globo", interpretou.

Así, proseguiu, o Goberno xa avanzou que non apoiará a transferencia da AP-9 a Galicia, mentres os orzamentos estatais recollen unha redución dos investimentos nesta comunidade. En paralelo, lembrou o "ataque" á negociación multilateral do modelo de financiamento autonómico a través dun acordo nada "transparente" con Euskadi.

Neste escenario, e á vista de que o AVE galego compite agora coa 'y vasca' e o corredor mediterráneo, preguntou a Feijóo "en que momento pode garantir" que chegar de Santiago a Madrid por liña ferroviaria suporá pouco máis de dúas horas e media.

"UNIDADE"

Dito isto, e tras recorrer ao adxectivo de orixe cubana "buchipluma", que describe a alguén "insignificante", para definir a Feijóo, Leiceaga ofreceu "unidade" ao redor de "obxectivos posibles" de cuestións importantes para Galicia.

Neste sentido, sinalou que "non é unha boa noticia" que En Marea votase en contra dunha iniciativa do senador socialista Modesto Pose que poñía "deberes" ao Goberno sobre infraestruturas que a comunidade necesita.