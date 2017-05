A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, animou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a que "abandone toda hostilidade" cara ao idioma propio de Galicia e instoulle a cambiar "o rumbo" da política de normalización lingüística, de modo que impulse medidas que apoien ao galego "en todos os ámbitos".

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón | Fonte: Europa Press

Coincidindo coa celebración do Día das Letras Galegas, este mércores 17 de maio, Pontón apelou en rolda de prensa directamente a Feijóo, para "que se una" a toda a cidadanía que mostrará o seu "orgullo" pola lingua propia nas rúas. Neste sentido, tamén fixo un chamamento a secundar a manifestación convocada por Queremos Galego, para defender "cun sorriso" o idioma.

Pontón espera que este 17 de maio sirva de "inicio" a un "cambio de rumbo" na política de normalización lingüística que desenvolve a Xunta, en favor de "o que máis une" aos galegos e o que lles "sitúa no mundo".

Por iso, avogou por "non quedar impasibles" ante o feito de que sexa "a única lingua do estado que perde falantes", e viu no Día das Letras unha boa ocasión para que o Executivo autonómico, "por fin", adopte "algunha iniciativa a favor" do idioma e "abandone toda hostilidade" respecto da lingua galega.