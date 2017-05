O PP da Coruña márcase como reto conseguir "o maior apoio" dos cidadáns coruñeses nas eleccións municipais de 2019 para "poder gobernar" na cidade herculina, segundo indicou a presidenta dos populares coruñeses, Beatriz Mato.

Np. Foto E Cortes. Beatriz Mato. Plan Actuación Barrios | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, e preguntada polos datos da enquisa publicada este fin de semana por 'La Voz de Galicia', Mato indicou que con ela "queda clarísimo" que o alcalde Xulio Ferreiro "está a xerar bastante descontento" na cidade da Coruña.

"As enquisas, como sempre, enquisas son. Para o meu, o principal reto que me marco é que o Partido Popular nas próximas eleccións de 2019 obteña o máximo apoio e a máxima confianza de todos os coruñeses para poder gobernar, para darlle a volta á situación económica e social que está a vivir a cidade", asegurou.

A modo de conclusión, a presidenta do PP local da Coruña opinou que a enquisa demostra que, tras a permanencia en primeira división do Deportivo, no PP da Coruña tamén "hai partido" e "moitas ganas de xogar".

"UNHA CORUÑA DO FUTURO"

Mato expuxo ante os medios as liñas xerais da estratexia que levarán a cabo desde o PP coruñés, e coa que queren "definir a Coruña do futuro da man dos veciños". Por iso, os populares visitarán tres barrios á semana.

Así mesmo, os populares centraranse tamén en mellorar os datos do paro na cidade, onde- segundo sosteñen- "hai máis persoas en desemprego que hai dous anos". De feito, Mato destacou que na cidade herculina manéxanse cifras de desemprego "similares" ás que había en abril de 2011, "no peor momento da crise".

"Temos que conseguir xerar ilusión", indicou a popular, que asegura que o equipo que ela lidera representa a "renovación necesaria para construír un proxecto de cidade".