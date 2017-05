Popular alcanza un cociente de liquidez do 146% e asegura cumprir con todos os requisitos regulatorios

Popular alcanzou un cociente de liquidez do 146% e cumpre con todos os requisitos regulatorios, segundo indicaron a Europa Press fontes da entidade, que subliñou que os resultados do primeiro trimestre deste ano demostraron a súa capacidade para xerar resultados ordinarios.

As mesmas fontes indicaron que as provisións do trimestre por 496 millóns relaciónanse no seu maior parte coa exposición ao sector inmobiliario, á vez que reflicten a decisión de ter un balance "saneado", coas valoracións e o capital "adecuados".

Este saneamento, segundo a entidade, tamén queda de manifesto na actividade de desinversión de préstamos dubidosos e inmobiliarios: os primeiros baixaron en 489 millóns de euros no trimestre, apoiados por vendas de 402 millóns, e os segundos víronse reducidos en 80 millóns, tras a venda de 402 millóns de euros. En ambos os casos, os prezos obtidos foron superiores en media aos rexistrados contablemente.

"Ante algunhas informacións publicadas que en absoluto reflicten a realidade da situación do Popular, o banco reitera os seus estados financeiros en aras á defensa da súa credibilidade e en busca da tranquilidade dos seus clientes e accionistas", sinalaron as mesmas fontes.

A 31 de marzo deste ano, os recursos propios do Popular ascenden a 10.777 millóns de euros, á vez que o cociente de capital total sitúase no 11,91%.

Segundo a entidade, os resultados do primeiro trimestre deste ano demostraron a súa capacidade para xerar resultados ordinarios. Así, a marxe de explotación alcanzou 309 millóns de euros, mellorando un 19% respecto ao último trimestre do ano precedente, despois de corrixir devandito trimestre á alza para eliminar impactos extraordinarios negativos.

Este crecemento viuse impulsado polo crecemento das comisións en preto dun 4%, a mellora da marxe de intereses, ata o 1,40% e a redución de custos (-10% respecto ao primeiro trimestre do ano 2016).

Así mesmo, a actividade comercial resultou nun nivel de produción de préstamos de 4.770 millóns de euros, practicamente idéntico ao do primeiro trimestre de 2016, e nunha produción de depósitos a prazo de 15.024 millóns de euros, un 16% máis que no trimestre precedente.

Con todo, segundo a entidade, houbo unha redución de depósitos da clientela de 799 millóns de euros, tras a subida de 180 millóns de euros en 2016.