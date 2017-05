A xunta de portavoces do Congreso dos Deputados analiza este martes o recurso interposto por En Marea despois de que PP, PSOE e Cidadáns puxesen freo na Mesa do Congreso a unha iniciativa para reclamar a constitución dunha comisión de investigación sobre o accidente do tren Alvia en Angrois en xullo de 2013.

En Marea pide unha comisión sobre o accidente de Angrois | Fonte: Europa Press

PP, PSOE e Cidadáns alegaron que o pleno da Cámara xa rexeitou esta solicitude na anterior lexislatura, algo que En Marea considerou un "bloqueo ilegal". Respecto diso, a deputada Alexandra Fernández denuncia que é "insólito", xa que o que adoita suceder é que a Mesa admite a trámite as proposicións e logo é a xunta de portavoces a que se pronuncia.

En declaracións a Europa Press, Fernández indicou que, unha vez admitido o seu recurso, a xunta de portavoces recollerá este martes as posicións dos diferentes grupos. "Nós imos denuncialo, imos denunciar que o PP está a dinamitar as pontes de diálogo no medio dunha ofensiva para instalar a arbitrariedade como algo habitual", subliñou.

Unha vez pasado este trámite, o recurso volverá á Mesa, que poderá reconsiderar a súa posición. En calquera caso, Fernández anuncia que, en caso de non haber unha rectificación, o seu grupo volverá presentar esta iniciativa, que se dirixe contra o "pacto de silencio" que atribúe ao "bipartidismo" en relación co sinistro ferroviario que acabou coa vida de 80 persoas e deixou 144 feridos na curva da Grandeira.

A deputada censura que devandito pacto "corrompe" os principios de verdade, xustiza e reparación das vítimas, que demandan unha comisión de investigación para esclarecer o accidente e depurar eventuais responsabilidades políticas desde fai xa case catro anos.

A maiores, Alexandra Fernández advirte de que o contexto no que se produce leste veto é o de "un PP que se pecha en banda" e oponse a demandas como a do cambio da titularidade da autoestrada AP-9 e a reforma da Lomce. "Tamén se negaron a prestar unha sala para o documental sobre o accidente", critica.

A HISTORIA DESTA INICIATIVA NO CONGRESO

Entre 2014 e 2015, o BNG tentou en varias ocasións que o Congreso debatese sobre a conveniencia de crear unha comisión de investigación sobre este asunto. Entón, cando o PP tiña maioría absoluta, a Mesa do Congreso daba trámite á iniciativa, pero despois, a xunta de portavoces freaba que se debatese porque nunca puña data para a súa discusión no pleno.

A testemuña do BNG, que desde as eleccións de decembro de 2015 xa non ten representación no Congreso, colleuno En Marea, que arribou entón á Cámara e logrou que o pleno debatese a creación desa comisión de investigación na anterior lexislatura.

Ese debate tivo lugar fai algo máis dun ano, o 28 de abril de 2016, pero a iniciativa foi rexeitada cos votos do PP e o PSOE. Iso si, aínda que saíse adiante, a investigación decaería porque as Cortes se disolveron apenas uns días despois pola convocatoria de novas eleccións.

E o rexeitamento daquela iniciativa é o argumento esgrimido agora polo PP, o PSOE e Cidadáns para negarse a cualificar a nova petición de En Marea, presentada no Congreso con familiares de vítimas.

CAMBIO NA INICIATIVA EN GALICIA

En paralelo a todo isto, o pasado 19 de abril as Cortes de Castela e León, coa abstención do PP e o voto a favor do PSOE, convertéronse na primeira Cámara autonómica en solicitar a comisión de investigación sobre Angrois --anteriormente xa o fixeron concellos e con posterioridade a deputación provincial de Pontevedra--.

Aproveitando estes movementos, En Marea modificou as súas aspiracións no Parlamento de Galicia para tratar de evitar o rexeitamento do PPdeG, que ten maioría no Pazo do Hórreo.

Así, rexistrou a finais de abril unha iniciativa que solicita a comisión de investigación en Madrid. A clave está en que En Marea renuncia desta forma á demanda doutra comisión tamén en Galicia --os populares sempre argumentaron a falta de competencias para votar en contra--, aínda que advirte que isto o fai "sen prexuízo da constitución dunha comisión de investigación neste Parlamento no futuro".

O viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, confirmou a Europa Press que o seu grupo levará este martes o novo texto á xunta de portavoces da Cámara galega, que será a que deberá decidir se se inclúe ou non no pleno da semana que vén.