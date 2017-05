O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, saudou este luns o arquivo da causa aberta sobre o concelleiro compostelán Jorge Duarte sobre trato de favor a certos locais de lecer, pero lembrou que algúns grupos "populistas" manteñen as súas críticas a exedís populares en Santiago que tamén foron exculpados.

Puy | Fonte: Europa Press

"Eu alégrome moito cando se arquiva unha cuestión relativa ao uso indebido dos instrumentos de goberno", comentou Puy Fraga ao ser preguntado en rolda de prensa sobre o caso de Duarte, pero non deixou pasar a ocasión de afear o comportamento dos "populistas" no que afecta aos imputados do PP.

Sen nomeala, fixo alusión ao caso da súa compañeira de escano Paula Prado, quen foi investigada por fraude e tráfico de influencias na súa etapa como concelleira na capital galega.

Ademais, Puy comentou as declaracións á Cadena SER da presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, acusando o número dous da Xunta e xefe de filas do PP na provincia, Alfonso Rueda, de utilizar aos alcaldes para levar adiante unha campaña de "desprestixio" contra ela.

Tras ironizar con que a socialista descubrise "que o PP quere gañar as eleccións", pediu "respectar aos alcaldes", que defenden antes os seus intereses locais que "as directrices" que lles poida dar o partido. Ocorrerá o mesmo, dixo, cos socialistas, que a criticarán se toma decisións en contra dos seus conveciños.

Así é que deu por feito que "esas prácticas" denunciadas pola dirixente viguesa non son "posibles" entre os rexedores, máis centrados nas cuestións de interese para os seus municipios.

"ACICATE"

Finalmente, sobre as sondaxes publicadas por 'La Voz de Galicia' que prognostican unha mellora do PP nas cidades galegas, lembrou que aínda faltan dous anos para a cita coas urnas.

Con todo, o deputado do PPdeG sinalou que supoñen "un acicate" para "seguir traballando e mellorando os resultados", un asunto que nalgunhas prazas "está a conseguirse" e noutras, "non".

Máis aló da intención de voto, o que xulgou "significativo" é que "algunhas formas de gobernar" non conseguen unha percepción positiva dos cidadáns: o tres cidades da Coruña e Lugo.