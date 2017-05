O portavoz do PSOE no Concello de Ourense, Ángel Vázquez Barquero, criticou este luns a "inconsistencia financeira" do proxecto de orzamentos presentado a pasada semana polo PP e alertou de que certas partidas, "sobre todo de servizos sociais", xa están en números vermellos e "terán automaticamente saldo negativo" no caso de que se aprobe o borrador.

Vázquez Barquero lamentou que no que vai de ano gastouse máis en certas partidas que o que establece o orzamento prorrogado e que, con todo, o orzamento presentado polo PP "non contemple créditos suficientes para atender o gasto realizado ou o gasto a futuro".

O portavoz socialista enumerou diversos departamentos cuxas partidas que "están moi mermadas ou con saldo negativo", a mes de maio. Así se referiu a os Comedores Escolares, que contaban cun orzamento inicial de 223.00 euros do que "quedan pouco máis de 8.000"; ou a gastos diversos de Participación Cidadá, que tiñan asignados 134.000 euros e que "hoxe día contan cun saldo de 149 euros".

DEPARTAMENTOS CON SALDO NEGATIVO

Entre os departamentos cuxas partidas presentan xa un saldo negativo, Vázquez Barquero destacou Axuda a Domicilio, que tiña unha dotación inicial de dous millóns de euros e que "ao cinco meses de 2017 xa ten un saldo negativo de 574.104 euros".

Neste caso en concreto, Barquero resaltou que as provisións do novo orzamento son de "pouco máis dun millón de euros", co que en caso de aprobarse o borrador "o saldo negativo deste departamento aumentaría nun millón de euros, aproximadamente".

"Non se pode permitir que en maio o orzamento prorrogado xa teña estes datos negativos en partidas importantes", dixo o portavoz socialista, que, ademais, alertou de que coa aprobación do borrador do orzamento "estas partidas continuarían en saldo negativo".

Para o socialista aprobar as contas propostas polo PP suporía "bendicir a mala xestión que están a facer o alcalde, Jesús Vázquez, e o seu goberno".

Tamén considera que a aprobación suporía que "automaticamente virían chamar á porta da oposición para aprobar unha modificación de crédito" e dotar as partidas xa esgotadas.

"Evidentemente se nos piden que bendigamos partidas que xa están en números vermellos e seguirán así aprobados os orzamentos, non vexo moi factible" (un apoio do PSOE), dixo o portavoz socialista. Nesta liña Vázquez Barquero cominou ao grupo de goberno a "facer ben os deberes".

OFERTA DE DIÁLOGO

Pola súa banda, o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, reiterou a oferta de diálogo do seu grupo á oposición para que contribúa "con suxestións e reproches" e buscar puntos de acordo para aprobar as contas "canto antes".

Deste xeito sinalouno durante unha rolda de prensa na que pediu á oposición que a crítica ás contas prodúzase "cos deberes feitos e unha listaxe de cuestións que queiran cambiar".