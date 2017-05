O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, opinou este luns que é "un pouco pronto" para que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, compareza na Cámara para dar conta das decisións que se tomarán con Ferroatlántica.

Puy | Fonte: Europa Press

Este pronunciamento chega despois de que o BNG demandase que Feijóo informe o Parlamento da súa posición con respecto á petición da empresa de segregar as centrais hidroeléctricas do río Xallas e as fábricas de ferroaleación.

A petición, segundo explicou o deputado popular ao ser preguntado respecto diso en rolda de prensa, será analizada "con rigor técnico e xurídico", de modo que fará falta "un tempo" para obter a resposta.

O que ratificou é o "compromiso" da Xunta con que tanto os alcaldes da comarca coruñesa de Costa da Morte como os traballadores, a través dos seus representantes, serán informados de calquera decisión.

E esta, aseverou, "será conforme" ao que marca a lei e enfocada a preservar "o interese xeral" e os postos de traballo. Así, resolveu, non se pode "prexulgar" o sentido da decisión, senón que se baseará en "análises técnicas".

PENSIONISTAS DE VENEZUELA

Sen abandonar o ámbito parlamentario, Puy Fraga deu conta de que o seu grupo tivo ocasión de reunirse con pensionistas retornados de Venezuela, que levan "varios meses" sen percibir as súas nóminas debido á situación do país.

Esta medida supón, dixo, unha "vulneración" do convenio bilateral asinado entre España e Venezuela en 1988 e afecta a uns 4.000 pensionistas.

É por iso que o PPdeG pedirá na Cámara ao Goberno central que "tente un acordo" con este país suramericano e, mentres tanto, a Xunta permita acceder aos prexudicados a axudas sociais ás que non terían dereito polos ingresos que teñen recoñecidos.