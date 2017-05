Dez empresas levan case a metade da adxudicación de obra pública en Galicia, que cae un 14,5% en 2016

Unha decena de empresas adxudícase case a metade da obra pública en Galicia, segundo o informe feito público este luns pola Federación Galega da Construción.

Viaduto de liña AVE de Adid | Fonte: Europa Press

"Un ano máis, a adxudicación de obras en Galicia está tremendamente concentrada, xa que o dez primeiras empresas reciben 273,9 millóns de euros, mentres que as 1.389 adxudicatarias restantes repártense 336 millóns. É dicir, o 0,71% das empresas levan o 44,91% do total adxudicado", advirte este estudo.

En concreto, en 2016, o montante global adxudicado na comunicade galega descendeu un 14,53%, ao pasar de 713,7 millóns a 610 millóns de euros.

Analizando a concentración por organismos, os construtores observan que é "moi elevada" tanto no estado como nas universidades e outros organismos.

No que respecta ao estado, dos 234,9 millóns de euros adxudicados, dez empresas levan máis de 195,3 millóns de euros, mentres que as 238 empresas restantes repártense 39,6 millóns da adxudicación.

No caso de universidades e outros organismos, dos 21,3 millóns de euros adxudicados, dez empresas levan 13,6 millóns de euros, mentres que as 69 empresas restantes repártense 7,7 millóns da adxudicación.

Da Xunta de Galicia, dos 176,8 millóns de euros adxudicados, 82,4 millóns de euros corresponden ao dez primeiras empresas, mentres que, os 94,4 millóns repártense entre as 796 empresas restantes.

No que se refire a as deputacións provinciais, dos 33,9 millóns de euros adxudicados, 16 millóns corresponden ás 10 primeiras empresas, mentres que os case 18 millóns de euros restantes repártense entre os 146 restantes.

Por último, nos concellos a concentración é menor, debido, fundamentalmente, ao maior número de obras adxudicado (1.769). Así, dos 143,2 millóns de euros adxudicados, 31,9 millóns corresponden ao dez primeiras empresas, mentres que os 515 restantes repártense 111,3.

MÁIS DE 157 MILLÓNS NA AUTOVÍA SANTIAGO-LUGO

A adxudicación de obra publica en Galicia correspondente ao exercicio 2016 descendeu un 14,53%, ao pasar de 713,7 millóns de euros no ano 2015 a 610 millóns de euros durante 2016.

No entanto, os construtores advirten de que aínda esta pendente de adxudicar case un 17% do conxunto das obras abertas nese exercicio. Entre elas, destacan, polo seu volume, máis de 157 millóns de euros, unha obra do Ministerio de Fomento relativa á autovía Lugo-Santiago.

Do total adxudicado a maio de 2017, o estado inviste mais do 38,50% e séguenlle a Xunta (que adxudica case un 29%), e a administración local (tamén un 29%; concellos 23,48% e deputacións 5,55%).

No polo oposto están as universidades e outros organismos, aos que lles corresponde tan só o 3,48% do total adxudicado.

DISTRIBUCIÓN DA ADXUDICACIÓN

En canto á distribución da adxudicación entre empresas estatais e galegas, do total adxudicado en Galicia (610 millóns de euros en 4.736 obras), o 67,06% corresponde a empresas galegas. O 32,94% do volume adxudicado corresponde a empresas de ámbito estatal.

Estas porcentaxes varían facendo a análise por organismos, e é na administración local --concellos (143,2 millóns de euros en 1.769 obras) e deputacións (33,9 millóns de euros en 397 obras)-- onde se observan as maiores porcentaxes de adxudicación a empresas galegas (93,50% e 88,45%, respectivamente).

Tamén é elevado a porcentaxe na Xunta de Galicia, xa que o 70,64% do investimento adxudícase a empresas da comunidade. O mesmo ocorre nas universidades e outros organismos (21,3 millóns de euros en 133 obras) onde a porcentaxe de adxudicación a empresas galegas é do 82,73%.

O organismo que menos adxudica a empresas galegas, o

estado (234,8 millóns de euros en 442 obras), decántase pola adxudicación a empresas estatais nun 56,25%.

POR PROVINCIAS

Por provincias, o exercicio pasado, na Coruña produciuse un descenso do 12,40% con respecto ao ano anterior (de 296,7 millóns de euros en 2015 a 259,9 en 2016).

No referente á distribución entre empresas estatais e galegas nesta provincia, a federación resalta que, dos 259,9 millóns de euros adxudicados, máis do 84,60% vai parar a empresas galegas.

No caso de Lugo, o investimento incrementouse en máis do 80% no ano 2016 de modo que pasou de 73,4 millóns de euros a 132,9 millóns de euros.

No referente á distribución entre empresas estatais e galegas na devandita adxudicación, dos 132,9 millóns de euros, tan só o 39,34% vai parar a empresas galegas.

En Ourense o investimento aumentou levemente con respecto a 2015, pasando de 68,1 millóns de euros a 72,7 millóns en 2016. Dos 72,7 millóns de euros, o 64,62 vai parar a empresas da comunidade.

No caso de Pontevedra, cun "importante descenso do volume de adxudicación", segundo os construtores, pásase de 275,4 millóns en 2015 a 144,5 millóns de euros en 2016 (unha caída de máis do 47%).

Nesta provincia, dos 144,5 millóns de euros, o 62,23% vai parar a empresas galegas.