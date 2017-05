O portavoz de En Marea, Luís Villares, asegurou que lle "gustaría" que das primarias que se celebran este fin de semana saíse un Partido Socialista "co que se puidese contar" para "facer políticas alternativas ao Partido Popular".

Así se pronunciou o exmagistrado lucense ao ser preguntado polo proceso interno que os socialistas levarán a cabo este fin de semana e do que sairá o seu novo secretario xeral.

Sobre esta cuestión, explicou que, "na medida na que os resultados decanten un modelo que permita este tipo de colaboración", En Marea "estará" para traballar "polo conxunto da sociedade".

"E se non se pode e o PSOE elixe profundar na súa situación actual, de apoio ás políticas neoliberais do PP, teremos que seguir profundando na nosa vía, nunha alternativa política pensada para as maiorías sociais e na defensa do ben común", finalizou.