En Marea preguntará este fin de semana aos seus inscritos se apoian a moción de censura a Rajoy

En Marea preguntará este fin de semana aos seus inscritos se apoian a "necesidade" de "articular unha moción de censura" contra o Goberno que preside Mariano Rajoy proposta polo Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tras coñecerse casos como a 'Operación Lezo', que investigan un suposto financiamento ilegal do Partido Popular.

Rueda de prensa de Luís Villares e Ana Seijas, da coordinadora de En Marea | Fonte: Europa Press

O portavoz de En Marea, Luís Villares, e a integrante da coordinadora do partido instrumental, Ana Seijas, presentaron esta consulta, que será telemática e presencial, coincidindo coa celebración este luns do sexto aniversario do 15M.

Na súa intervención, o exmaxistrado lucense considerou que "existen motivos sobrados" para promover e apoiar esta iniciativa. Así, en primeiro lugar, citou a "corrupción xeneralizada" que, na súa opinión, "afecta a toda a estrutura do PP" e que "foi a que levou a que a Audiencia Nacional" declarase á formación como "investigada" por financiamento ilegal.

En segundo lugar, sinalou que esta "corrupción" non é algo que "afecte única e exclusivamente a Madrid". "Afecta a toda a estrutura do Partido Popular, de cuxa dirección estatal forma parte o presidente do PP en Galicia, Alberto Núñez Feijóo", apuntou.

Por iso, para o exmaxistrado lucense, "máis aló das condenas legais", os cidadáns deben preguntarse "que sería do curso electoral sen este financiamento ilegal do Partido Popular". "Terían os mesmos resultados?", cuestionou para incidir en que se debe saber "como puido influír no curso da historia".

FERROATLÁNTICA

Tras iso, o portavoz de En Marea tamén citou a "conexión" desta "corrupción" con Galicia e, concretamente, con Ferroatlántica. Respecto diso, lembrou que a 'Operación Lezo' investiga nestes momentos ao propietario destas factorías, Villar Mir e ao seu xenro e antigo responsable executivo de OHL, Javier López Madrid.

"O financiamento ilegal destas empresas ao Partido Popular era gratis ou a cambio de algo?", preguntou Villares para asegurar que as condenas da Púnica ou a Gürtel deixaron ver como "os favores que se facían nunha comunidade pagábanse noutra".

"Os tentáculos da 'Operación Lezo' son alongados", denunciou para criticar que a Xunta "se estea decantando a favor da empresa e en contra da cidadanía por motivos espurios" que, na súa opinión, "nada teñen que ver co interese xeral". Fronte a iso, considerou que a Xunta "non debe ceder" aos argumentos da empresa.

Por outra banda, preguntado respecto diso, cuestionou o ditame elaborado por dous profesores da Universidade de Santiago de Compostela (USC) que aseguran que a Xunta non se pode negar a levantar o veto á segregación das actividades en Ferroatlántica. "Ao ditame aínda non tivemos acceso pero como sexa como a nota de prensa emitida por Ferroglobe, con numerosas imprecisións e erros, pouco éxito xurídico augúralla", indicou.

"DENIGRACIÓN DAS INSTITUCIÓNS"

Por último, para Luís Villares, tamén xustifica a necesidade de levar a cabo esta moción de censura a "denigración" que, ao seu xuízo, realiza "o PP" de determinadas institucións do Estado.

"Deberiamos deixar de falar da Fiscalía Xeral do Estado para falar da dicción xeral da Fiscalía Xeral, que parece máis ben unha dirección xeral do Ministerio de Xustiza que unha institución independente que ten que ser protexida constitucionalmente", indicou.