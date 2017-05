O viceportavoz do grupo parlamentario do PSdeG e parlamentario por Lugo, Luís Álvarez, lamentou este luns que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "non teña o máis mínimo interese" pola provincia luguesa.

Luís Álvarez esgrime que desde que Núñez Feijoo gañou as eleccións en setembro de 2016 non se prodigou en visitas a Lugo, sobre todo á cidade amurallada.

Neste sentido, o viceportavoz socialista vinculou este "desinterese" a que os gobernos da Deputación e do Concello de Lugo estean en mans dos socialistas.

"Evidentemente tanto a Deputación como o Concello son obxectivo para o PP, claro. Para eles é básico porque é unha provincia onde non conseguen vencer nin na Deputación, nin no Concello de Lugo, nin noutros municipios importantes da provincia como Monforte, Viveiro ou Burela", subliñou.

Así, Álvarez argumenta que, por iso, a estratexia do PP pasa "por confrontar con órganos públicos lexitimamente elixidos". "Non me sorprende esa falta de proxectos, nin esa falta de apoio a nivel dos orzamentos xerais do Estado para Galicia e no caso de Lugo é particularmente grave", lamentou.

Por todo iso, o deputado socialista conclúe que Lugo, para o presidente da Xunta de Galicia, "segue sendo a provincia na que non ten o máis mínimo interese".