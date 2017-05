Greco Galicia participa nun operativo con embarcación de bandeira venezolana intervida con 2.500 quilos de cocaína

Axentes policiais trasladaron durante a mañá deste luns unha embarcación de bandeira venezolana con case 2.500 quilos de cocaína a Las Palmas de Gran Canaria, incidente que se saldou con sete detidos. Neste operativo participaron efectivos do Greco Galicia.

Esta investigación, que a levaron de maneira conxunta a Policía Nacional e a Axencia Tributaria, tamén contou coa participación da Policía de Portugal, a DEA norteamericana e a NCA británica, e en canto ao sete tripulantes que detiveron son todos de nacionalidade venezolana, segundo informou este luns a Policía Nacional nun comunicado.

Neste sentido, explicaron que a investigación se iniciou ao ter coñecemento, no mes de xaneiro deste ano, que unha organización de orixe suramericana e afincada en España estaba a organizar o envío dunha gran cantidade de cocaína cara a España.

Isto motivou que se detectasen coincidencias entre informacións operativas de varios países, polo que os axentes da Policía Nacional estableceron un dispositivo de colaboración internacional para impedir que o estupefaciente puidese chegar aos consumidores europeos.

Desta forma, localizouse un barco abastecedor que transportaba a droga desde Sudamérica a España e solicitouse a colaboración á Axencia Tributaria para que a bordo do seu buque de operacións especiais 'Petrel' embarcase unha dotación do Grupo Especial de Operacións (GEO) xunto cos investigadores.

Así, o 4 de maio o pesqueiro venezolano foi localizado e abordado en augas do Atlántico polos integrantes do GEO da Policía Nacional que, no interior do barco, detiveron ao seu sete tripulantes e nunha primeira inspección interviñéronse 80 fardos de cocaína cun peso aproximado de 2.400 quilos.

Tamén localizaron unha pistola con dous cargadores. Así mesmo, unha vez tívose constancia da bandeira do barco, solicitouse ás autoridades venezolanas autorización para o traslado do barco a porto, sendo remolcado ata Las Palmas de Gran Canaria.

Por último, a Policía Nacional lembrou que, a pesar da complexidade deste tipo de operacións, interveu case oito toneladas de cocaína (7.925 quilos de cocaína) entre os anos 2015 e 2016, a bordo de catro embarcacións, e detívose a 80 persoas en catro abordaxes, que contaron coa participación da Armada Española e a Axencia Tributaria.