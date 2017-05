A interceptación dun buque que transportaba 5.529 quilos de cocaína desde Ecuador a España incluíu catro arrestos en España, dous deles en Vigo, segundo informou o ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. Trátase dos "principais responsables" desta operación de narcotráfico promovida por unha "organización galega", figurando entre os arrestados un home xa arrestado en 2005 e posteriormente condenado, "pola súa vinculación con outro mercante con 3.000 quilos de cocaína".

Incautación de cocaína | Fonte: Europa Press

Nun acto institucional en Sevilla, Zoido debullou a operación promovida entre a Policía Nacional e a policía ecuatoriana, coa interceptación dun buque cargado con 5.529 quilogramos de cocaína con destino a España, e a detención de 24 persoas. "Estas máis de cinco toneladas de cocaína comisadas supoñen unha das maiores incautacións que se efectuaron. A cantidade incautada é moi importante", expuxo respecto da envergadura da operación.

Segundo detallou o ministro, 20 dos 24 arrestados foron detidos a bordo do buque interceptado co cargamento de cocaína, un deles de nacionalidade española. Trataríase, presuntamente, da persoa enviada pola "organización galega" que dirixía a operación de narcotráfico, para supervisar o transporte do alixo.

DETENCIÓNS EN ESPAÑA

Outro catro integrantes da mencionada organización galega e ademais "principais responsables" da operación de narcotráfico foron detidos "en España", segundo o ministro. Entre os arrestados, segundo expuxo Zoido, figura un madrileño "con conexións en Galicia e en Colombia", que "xa fora detido anteriormente, en 2005, pola Policía Nacional, pola súa vinculación con outro mercante con 3.000 quilos de cocaína", sendo condenado a 13 anos de prisión pola súa participación naquela operación.

"Os traficantes detidos en España conformaban un grupo encargado de coordinar e dirixir o envío marítimo de grandes cantidades de droga desde Sudamérica a España e Europa, e agora serán postos a disposición da autoridade xudicial", salientou o ministro.

Ademais, advertiu de que "se trata da primeira vez que se incauta cocaína nun buque mercante de Ecuador, con destino a España".

Do catro detidos en España, dous foron arrestados en Madrid e outros dous en Vigo, desde onde unha organización galega dirixía a operación. De feito, foi no país onde foron apresados, segundo destaca o Ministerio do Interior, "os principais responsables do transporte deste importante alixo de cocaína".

ELUDIR A ACCIÓN POLICIAL

"Os narcotraficantes están a tentar eludir a acción policial usando as costas occidentais de Ecuador e Perú, para cargar mercantes que despois viaxan cara a Europa e a África. Pero por máis que se afasten ou se escondan, a Policía está tras eles de forma constante e sen descanso", resumiu, sinalando que as operacións policiais "no país de orixe" da droga son "un golpe moi duro contra as estruturas do narcotráfico español".

Finalmente, felicitou ao Corpo Nacional de Policía por participar nesta "brillante operación", pondo en valor igualmente o traballo realizado noutras operacións pola Guardia Civil.