A Coordinadora Antiprivatización da Sanidade Pública da Coruña reclama no Valedor do Pobo unha investigación sobre o "mal funcionamento" do servizo de cita previa telefónico do Sergas e pide que volva ser xestionado por persoal do Servizo Galego de Saúde en lugar de por unha máquina.

En declaracións a Europa Press, o representante desta coordinadora antiprivatización José Miguel Rodríguez manifestou que presentaron este luns na oficina de Valedor do Pobo "case 4.000 firmas" sobre o mal funcionamento do servizo de cita previa telefónico do Sergas.

"O servizo non funciona" e a "xente está descontenta", segundo denunciaron por parte da Coordinadora AntiPrivatización da Sanidade Pública, que reivindica unha "investigación de como está o sistema".

Ademais, demandan que o servizo volva ser xestionado por profesionais do Sergas, "que eran os que facían que funcionase ben", segundo sosteñen. "Agora danse mal as citas", aseguran.

QUEIXAS

Usuarios indicaron á coordinadora que nalgúns casos "non son capaces de establecer cita co servizo telefónico" e teñen que acudir ao centro de saúde ou ao hospital a xestionala.

"O servizo dado é un servizo que non vale", lamentaron, para reiterar que deben de ser os profesionais do Sergas os que leven o servizo. "Porque unha máquina todos sabemos o que supón", concluíron.