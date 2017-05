O musical de Mary Poppins chega o último fin de semana de maio a Pontevedra e Vigo

O clásico sobre as máxicas aventuras da aia Mary Poppins chegará a Galicia o último fin de semana de maio coa produción 'Mary Poppins, o musical', que os próximos días 27 e 28 estará nas sedes de Afundación de Pontevedra e Vigo, respectivamente.

En concreto, o espectáculo terá lugar ás 18,30 horas do sábado na sede Afundación de Pontevedra, e estará o domingo á mesma hora no Teatro Afundación de Vigo. As entradas pódense adquirir na páxina web Ataquilla.com e no teléfono 902.504.500.

Esta obra "rende tributo", segundo indica a organización, á autora da novela de Mary Poppins, Pamela Lyndon Travers, e conta a historia dunha familia inglesa de principios do século XX que decide contratar a unha aia para os seus fillos.

Mary Poppins é a elixida e, con axuda dos seus poderes e do seu amigo Bert, ensinará aos nenos valores e a converter o seu mundo nun paseo de maxia, música e cor.