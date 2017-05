Deputación de Lugo e Eixo Atlántico alertan do descenso na recollida selectiva de residuos na provincia lucense

Un estudo elaborado pola Deputación de Lugo e Eixo Atlántico en 44 municipios da provincia de Lugo de menos de 20.000 habitantes sinala que nos últimos cincos anos descendeu o nivel de recollida selectiva de residuos.

Así, segundo recolle un comunicado emitido este luns polo ente provincial, a recollida selectiva pasou de representar o 12,8% do total en 2012, ao 10,4% do cómputo global de residuos que se xeran nos concellos da mostra.

En concreto, cada habitante xera ao redor de 300 quilogramos de residuos aos anos, dos que só se separa adecuadamente 28,7 quilos, que representan o 9,3% do total. Os 44 concellos do estudo aglutinan a 136.075 habitantes, o que supón o 40% do total da provincia de Lugo.

Deputación e Eixo Atlántico sinalan que o custo medio do servizo de xestión de residuos sitúase en 64,5 euros por habitante, dos que os veciños asumen 45,7 euros e os municipios a cantidade restante.

FALTA DE LIMPEZA EN COLECTORES

O estudo tamén revela que o 20% dos concellos enquisados na mostra sinalan "a falta de limpeza dos colectores" e, mesmo, que algúns veciños depositan o lixo foro dos mesmos.

Ademais, o 14% dos municipios consideran que "hai equipamentos en mal estado e serigrafía incorrecta", mentres que outro 14% sinala que os colectores emiten "cheiros, especialmente no verán".

Por último, detectouse que o 70% dos puntos limpos non están autorizados e, neles, existen "residuos no chan, clasificación incorrecta de residuos, acceso non autorizado e mesmo roubos de material".