A Xunta incrementa ata os 11,25 millóns as axudas para accións silvícolas de prevención de incendios

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este luns a ampliación ata os 11,25 millóns de euros da dotación orzamentaria das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados por incendios forestais, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais.

Nun comunicado, a Consellería do Medio Rural destacou que o aumento do orzamento faise para atender as solicitudes recibidas e cífrase en 3.750.000 euros, dos que 750.000 corresponden á anualidade de 2017 e os 3 millóns de euros restantes ao ano 2018. Así, os fondos totais destinados polo departamento autonómica estas achegas pasa de 7,5 a 11,25 millóns.

Estas axudas están cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia (PDR 2014-2020). Teñen como obxectivos a mellora silvícola das masas forestais existentes, con especial atención á consolidación dos bosques de frondosas caducifolias e o aumento da superficie forestal arboredo.

Tamén buscan a obtención de montes con producións elevadas e de calidade suficiente que posibiliten o desenvolvemento da industria de transformación de madeira, a consolidación de aproveitamentos complementarios e a promoción da silvicultura de forma que contribúa como fonte de creación de emprego ás persoas que viven no rural.

Os posibles beneficiarios son as sociedades de fomento forestal, os propietarios particulares de forma individual e as sociedades ou agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta, entre outras.