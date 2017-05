A Sociedade Americana de Química distingue un artigo de investigadores de química orgánica da UVigo

Un artigo dos investigadores Carlos Silva, Roberto Villar e Olalla Nieto, do departamento de Química Orgánica da Universidade de Vigo, foi distinguido no programa Editor's Choice da Sociedade Americana de Química, unha entidade que edita máis de 50 revistas e publica 50.000 artigos ao ano (dos que só 365 son seleccionados dentro do programa).

O traballo, titulado 'Efectos dinámicos responsables dunha alta selectividade nunha sigmatrópica (3,3) que presenta un estado de transición bispericíclico', estuda o comportamento de certas moléculas en determinadas reaccións químicas, e foi publicado no número desta quincena do 'The Journal of Organic Chemistry'.

Os investigadores utilizaron modelos de mecánica cuántica aplicados ás reaccións químicas "para entender como ocorren a un nivel microscópico", segundo explicaron os autores, que celebraron o "recoñecemento" ao seu traballo "nun foro moi competitivo".

Así mesmo, destacaron que, aínda que os traballos recolleitos no artigo desenvolvéronse ao longo de cinco meses, o resultado "non sería posible sen a investigación levada a cabo nos anos precedentes".

O programa Editor's Choice da Sociedade Americana de Química comezou en 2015 co obxectivo de dar a coñecer a alternativa Open Access (publicacións de acceso aberto) e de premiar artigos relevantes publicándoos baixo esta modalidade.