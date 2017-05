Letras Galegas.- Queremos Galego fretará buses desde Vigo para a súa manifestación de Santiago

A plataforma cidadá Queremos Galego na comarca de Vigo fixo un chamamento á poboación da área para que se some "de forma masiva" á manifestación que convocou este 17 de maio en Santiago de Compostela, ata onde fretará autobuses para facilitar o traslado aos participantes na mobilización.

Foto: Queremos Galego Vigo | Fonte: Europa Press

Tal e como trasladou este luns a coordinadora de Queremos Galego en Vigo, Elsa Quintas, a convocatoria deste mércores, recollida baixo a lema 'En galego, sen límites', busca que Galicia sexa "un país onde a lingua propia estea presente en todo e para todo, sen exclusións", e onde o uso do galego "non estea sometido á vontade allea".

Así as cousas, ademais de defender a lingua como elemento do futuro de Galicia, a mobilización tamén busca esixir á Xunta "que cumpra a súa obrigación de promover e normalizar o uso do galego" e denunciar "o incumprimento da Lei de normalización lingüística".

Para asistir a esta manifestación, desde a comarca de Vigo fretaranse autobuses ata Santiago. Os interesados poden solicitar a súa praza no teléfono 986.827.900 e nas sedes do sindicato CIG, e poden consultar máis información na páxina web www.queremosgalego.gal.