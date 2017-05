O cineasta Víctor Erice impartirá un taller de realización en Ourense entre o 22 e 31 de maio

O cineasta Víctor Erice impartirá un taller de realización en Ourense entre os días 22 e 31 de maio, nunha iniciativa impulsada polo proxecto La Plantación.

Taller de Víctor Erice en Ourense | Fonte: Europa Press

Segundo informa a organización, o director de 'El espírito de la colmena' encargarase de supervisar as obras de ficción ou documental que realizarán os alumnos, que buscarán localizacións en Ourense e encargaranse do guión, rodaxe, montaxe e edición final. A inscrición ten un prezo de 650 euros.

O 31 de maio, mércores, sobre as 20,00 horas proxectarase no salón de actos do Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense as curtametraxes dos participantes nesta iniciativa.

Víctor Erice naceu en Carranza (Biscaia) en 1940 e debutou en 1963 co mediometraje 'Los días perdidos', o seu proxecto de fin de carreira no IIEC; en 1969 participou na película colectiva 'Los desafíos' e en 1973 conquistou a Cuncha de Ouro no Festival de San Sebastián co seu primeiro longo, 'El espíritu da colmena'.

As súas seguintes obras, 'El sur' (1982) e 'El sol del membrillo' (1993), foron premiados en Chicago e Cannes; participou nas obras colectivas 'Ten Minutes Older: The Trumpet' (2002) e '3.11 Sense of Home' (2011), e dirixido os curtos 'La Morte rouge' (2006) e 'Sea-Mail' (2007).