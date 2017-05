A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, impartiu este luns unha conferencia na Universidade de Valencia na que presentou o "modelo de turístico sustentable" que representa o Camiño de Santiago.

Castro, segundo informou o Executivo autonómico, participou nos actos do trixésimo aniversario da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago na Comunidade Valenciana.

Alí, sinalou que a celebración durante este 2017 do Ano Internacional do Turismo Sustentable para o Desenvolvemento supón unha "oportunidade única" para pór o foco nas iniciativas do sector turístico que tratan de lograr "un mundo mellor".

Deste xeito, destacou que o Plan Director e Estratéxico do Camiño de Santiago inclúe medidas para favorecer o "crecemento económico", a "inclusión social" e a "protección dos bens culturais e naturais".

Entre elas, Nava apuntou os traballos para lograr "un Camiño limpo e en bo estado de mantemento" ou a instalación de papeleiras de recollida selectiva con materiais respectuosos coa contorna natural que ocupan.