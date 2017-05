O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advertiu de "efectos perversos" derivados de que o Goberno central teña que negociar os orzamentos con cinco deputados, en alusión ás conversacións co PNV, en lugar de con partidos "grandes".

De feito, chamou a atención sobre que a vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, e o ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, teñan que facelo "mesmo" cun deputado, polo de Nova Canarias.

Feijóo dixo isto na súa intervención durante a presentación do anuario do Foro Económico de Galicia, tras reivindicar o "capital político" da comunidade e asegurar que este "se pode exportar".

Neste sentido, e tras repasar os "riscos" e "turbulencias políticas" da zona euro nos últimos tempos, o xefe do Executivo autonómico subliñou que "os galegos decidiron un goberno monocolor" nos últimos comicios.

Respecto diso, reflexionou sobre que "mellor ter un goberno forte que non telo", e agregou que mellor "unha gran coalición" que ter que estar "a pactar con minorías". "Ese risco en Galicia non existe", apostilou.

FINANCIAMENTO AUTONÓMICO

Sobre a reforma do financiamento autonómico pronunciouse previamente o director do Foro Económico de Galicia, Santiago Lago, profesor da Universidade de Vigo designado pola comunidade para a negociación do novo sistema.

Lago, que valorou que Galicia é unha das comunidades que "mellor cumpriu" en materia de consolidación fiscal, alertou do "risco" de como se "metaboliza" agora o resultado dos incumprimentos doutras autonomías.

Presentándose como "federalista" --na súa quenda Feijóo preferiu utilizar a denominación de "estrutura autonómica"--, Lago avisou de que a reforma do financiamento vai ser un asunto "complicado", aínda que "necesario".

A posición actual de Galicia, segundo dixo, "non é mala en termos comparados", xa que hai algúns que "están peor". Neste escenario "complexo", apostou por estudar "en que medida" pódense producir "máis recursos" para as comunidades ou "ferramentas para xerar máis ingresos".

O director do Foro apuntou que cre que hai que "avanzar na autonomía, pero sen minguar a nivelación", e que entende que a cota ou os réximes de Navarra e Canarias "non son razoables", e sería preciso diminuílos.

Por iso, interpretou como "un paso na dirección equivocada" o ocorrido recentemente en relación coa negociación dos orzamentos xerais do estado. "Non é bo para o sistema", remachou.

Neste contexto, indicou que o fondo de compensación interterritorial está "en desuso" e, con todo, ao seu xuízo, "debería converterse nunha ferramenta importante".

AVALIACIÓN DO GASTO PÚBLICO

Por outra banda, Santiago Lago aproveitou para pór deberes á Xunta e recomendou "mellorar en avaliación do gasto público", tras unha época na que moitos gobernos realizaron investimentos "non meditados".

"Galicia podería liderar isto", opinou, para propor a creación dunha axencia de avaliación de investimentos en materia de infraestruturas.

A DEMOGRAFÍA "TEN QUE EXPORSE"

Xa na súa quenda, o de peche, Feijóo entrou tamén a pronunciarse respecto diso da reforma do financiamento para aseverar que os problemas demográficos "téñense que expor" nesa negociación.

Vendo avalado por "un amplo" apoio parlamentario a Santiago Lago --lembrou que En Marea se abstivo en presenza do deputado Manuel Lago, tamén membro do Foro--, o titular da Xunta apelou á súa "responsabilidade como experto" e incidiu en que espera que a demografía e a sanidade sexan tidas en conta.

E, neste punto, terminou o seu discurso reivindicando que "Galicia chegou aquí --situouna "fóra da crise desde o punto de vista macro"-- sen vantaxes fiscais, sen contrapartidas políticas e sen pedir un euro ao estado".