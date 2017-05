Morre unha muller atropelada por unha moto en Salvaterra (Pontevedra)

Unha muller faleceu na tarde deste luns tras ser atropelada no municipio de Salvaterra de Miño (Pontevedra) por unha moto sobre as 18,10 horas.

Segundo informan fontes do 112 Galicia a Europa Press foi o propio motorista o que deu a alerta do atropelo na EP-4006, que une Salvaterra con As Neves, no punto quilométrico 5.800.

Tras sinalar que a muller se atopaba inconsciente, foron avisados o 061 e a Garda Civil de Tráfico de Pontevedra, que, posteriormente, confirmou a morte da muller.