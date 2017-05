Localizan o cadáver do novo desaparecido no Porriño (Pontevedra) o pasado 24 de abril

Un veciño localizou na tarde deste luns o cadáver de David G.D., do Porriño (Pontevedra) e de 39 anos de idade, que permanecía en paradoiro descoñecido desde o pasado 24 de abril, segundo confirmaron a Europa Press fontes da Garda Civil.

O corpo sen vida do home foi localizado sobre as 18,00 horas por un veciño nas inmediacións dunha casa abandonada, na zona coñecida como A Malladoura, no Porriño, e non presentaba signos de violencia.

David foi visto por última vez a última hora da tarde do 24 de abril, correndo polo Parque Ordóñez, en dirección ao monte da Risca. Os seus familiares e amigos, con apoio de Garda Civil e Protección Civil organizaron varios operativos de procura sen éxito.