O candidato á Secretaría Xeral do PSOE Pedro Sánchez erixiuse como a persoa que pode liderar un partido "de esquerdas, coherente e crible" e con capacidade para "gañar á dereita".

Nun acto na Coruña no que se definiu como "vermello" ante máis de 300 militantes e simpatizantes, Sánchez reivindicou pór en valor "a socialdemocracia".

"Non son nin morado nin laranxa", sentenciou en alusión a Podemos e a Cidadáns, nun discurso no que pediu o apoio dos militantes para promover unha "rexeneración" no partido. E para que sexa "a última vez que a un secretario xeral se lle faga dimitir por cumprir coa palabra dada", engadiu respecto do seu posicionamento sobre a investidura do presidente do Goberno, Mariano Rajoy.

De Rajoy, dixo tamén que "non haberá rexeneración política no país mentres sexa presidente de Goberno". Por iso, pediu aos que "defenderon" a abstención no seo do PSOE que "recoñezan que foi unha pésima idea".

Ademais, instou a traballar para "extirpar" da política os casos de corrupción, aínda que cuestionou a moción de censura que promove Unidos Podemos.

"Non é a mesma corrupción que hai un ano?", preguntouse Sánchez, á vez que pediu ao dirixente de Podemos, Pablo Iglesias, ser "serios". Con todo, sinalou, en resposta aos seus compañeiros de partido que critican o paso dado pola formación morada, que un PSOE sen líder "só beneficia a Rajoy e a Pablo Iglesias".

"ABRIR PASO AO NOVO PSOE"

No acto, celebrado nos xardíns de Méndez Núñez e no que se escoitaron berros de "Pedro, Pedro", reiterou que o 21 de maio --cando se elixa ao novo secretario xeral-- "vaise a abrir o paso ao novo PSOE: onde os militantes decidamos o futuro da nosa organización".

Tamén insistiu en que o partido está "nun momento decisivo" e, por iso, apelou á "responsabilidade histórica". Así, manifestou que o PSOE "xógase moito" e, por este motivo, pediu o apoio dos militantes "progresistas" para que haxa "unha esperanza e a esquerda volva gobernar este país".

O PARTIDO DE "A MILITANCIA"

Na mesma liña, Pedro Sánchez pediu respaldo para que as xeracións futuras teñan "un PSOE en pé". Ao fío diso, mostrouse convencido de que se abrirán as portas "do século XXI". "O PSOE da militancia", volveu a insistir, convencido de que, tras o debate deste luns cos demais candidatos, estase "máis preto" dese obxectivo.

"Por iso que ningún militante quede en casa", apostilou o candidato socialista, quen lembrou que "o partido non se gaña ata o minuto 90". Tamén pediu o apoio para que os socialistas "volvan liderar a esquerda".

ABSTENCIÓN A RAJOY

Por outra banda, arremeteu contra os que lle acusan de "cambiar de opinión" co seu discurso político. "Para volantazo o que se deu o 1 de outubro coa abstención ao PP", replicou á súa rival Susana Díaz, á que lle volveu a reclamar que presente "un programa político".

Mentres, prometeu que se gaña as primarias incluirá a obrigatoriedade da consulta á militancia dos acordos poselectorais "porque hai que cambiar as formas de facer política". "A España de agora non é a mesma que hai 35 anos", replicou a quen cuestionan o seu liderado.

Na súa intervención, cuestionou tamén o labor da xestora do PSOE, "con poderes executivos", sentenciou. Fronte a iso, propuxo "rexeneración". "A que pedía a xente nova fai seis anos e que estamos dispostos a liderar", dixo lembrando o sexto aniversario do movemento 15-M.

APOIO DE PILAR CANCELA

Entre os asistentes ao encontro con militantes, celebrado nos Xardíns de Méndez Núñez coa lema 'Si é si', atopábanse a presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, e tamén outros cargos políticos como a concelleira do PSOE no Concello da Coruña, Yoya Neira.

Así mesmo asistiu o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, de Alternativa dos Veciños.