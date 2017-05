Unha análise de como se sitúa a Comunidade galega ante o desafío de Donald Trump asinado por Carsten Moser e outro sobre innovación de Juan Carlos Escotet son algúns dos contidos que inclúe o anuario 2017 do Foro Económico de Galicia.

Presentación do anuario 2017 do Foro Económico de Galicia | Fonte: Europa Press

O anuario foi presentado este luns nun acto presidido polo titular da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, acompañado por Emilio Pérez Neto, presidente do Foro Económico de Galicia; Santiago Lago, director; José Luís Gómez, coeditor da publicación, e Pedro Veiga Fernández, director xeneral adxunto de Planificación Estratéxica e PMO de Abanca.

Desde o ano 2016, o Foro Económico de Galicia edita o seu anuario, que define como un "espazo de reflexión no que participan membros natos do Foro e diversos invitados do mundo empresarial e académico".

Combina diagnoses conxunturais coa abordaxe de defectos e oportunidades de natureza estrutural da economía e sociedade galegas.

A estrutura do contido do Anuario do Foro Económico de Galicia inclúe este ano catro bloques de artigos. O primeiro é o titulado 'O Sistema Produtivo Galego. Situación e expectativas nun mercado globalizado'; o segundo refírese a Galicia e a contorna xeral; o terceiro analiza o financiamento público e persoal, e o cuarto recolle a opinión dos axentes económicos, sociais e políticos galegos.

A obra conta con achegas de Juan Carlos Escotet Rodríguez, Emilio Pérez Nieto, Santiago Lago, Xoan López Facal, Edelmiro López Iglesias, Fernando González Laxe, José Francisco Armesto, Patricio Sánchez, Albino Prada, Carsten Moser, Xoaquín Fernández Leiceaga, María Cadaval, Elena Muñoz, Luís Otero González e Luís Ignacio Rodríguez Gil.

Os seus coeditores son José Luís Gómez e Jorge González Gurriarán, que tamén escriben na obra.

O POSITIVO E O NEGATIVO

O Anuario 2017 detense nas magnitudes macroeconómicas que implican, "en xeral, boas expectativas para a economía de Galicia, tal como coinciden a maioría dos axentes consultados", indica o Foro.

Por outra banda, constata a evolución negativa da converxencia/diverxencia entre Galicia/España/Unión Europea como unha das materias pendentes, así como os problemas de eficiencia e temporalidade e a súa repercusión na desigualdade e na repartición da riqueza.

"As alertas do tres grandes sindicatos e as dúbidas sobre a posible retardación do crecemento contrastan coa confianza nun futuro positivo manifestada polo presidente da Xunta de Galicia", sinala nun comunicado de prensa.