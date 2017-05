Xulgan a un exfuncionario da Xunta por beneficiar a empresas na adxudicación de obras de restauración

A Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago de Compostela, acollerá este martes 16 de maio ás 10,30 horas un xuízo contra un funcionario da Consellería de Cultura no momento dos feitos por, supostamente, beneficiar a determinadas empresas na adxudicación de obras de restauración da Igrexa en Galicia.

Para iso, contaría, supostamente, coa axuda dun arquitecto vinculado ao Xacobeo, JM.P.P. Así mesmo, xúlgase a cinco responsables das empresas beneficiadas.

En concreto, tal e como se recolle no escrito do fiscal, C.G.GA traballou para a Consellería de Cultura e Deporte polo menos entre 2004 e 2009. A súa función consistía en que os proxectos de restauración de inmobles eclesiásticos e bens mobles e inmobles da Igrexa en Galicia adecuásense ás técnicas propias da restauración, realizásense por profesionais cualificados e que o resultado se adecuase ao proxecto orixinal. Esta función circunscribíase aos proxectos das provincias do sur de Galicia.

Debido á súa posición na Consellería de Cultura, relata o fiscal, C.G.GA coñecía non só as funcións relativas á restauración, senón tamén o funcionamento dos procedementos de adxudicación de axudas públicas para a execución dos proxectos de restauración.

No curso da súa actividade, continúa o fiscal, C.G.GA entraba en contacto cos solicitantes de autorización de proxectos de restauración e coas empresas especializadas no sector, o que lle permitiu iniciar, sinalou, unha práctica de imposición de proxectos de restauración a determinadas empresas en detrimento de as restantes.

Deste xeito, explica o fiscal, asesoraba a estas empresas sobre as condicións que informaría, os contidos económicos dos proxectos, o prezo que podían ofertar e, ao cabo, informaba favorablemente os proxectos realizados por estas.

RECONDUCÍA Ás EMPRESAS DA súa PREFERENCIA

Así mesmo, trataba directamente cos interesados nos proxectos de restauración, a quen reconducía ás empresas dedicadas á restauración da súa preferencia. Como contrapartida, indica o fiscal, recibía diñeiro en efectivo ou ben labores que non remuneraba por parte das empresas que executaban as restauracións, que podían consistir en obras en bens da súa propiedade e outra clase de favores. Isto incrementou notablemente o seu patrimonio.

Pola súa banda, JM.P.P, ademais do exercicio da súa profesión de arquitecto e promotor liberal en réxime de autónomo, prestou os seus servizos para a entidade S.A. de Xestión do Plan Xacobeo --en diante Xacobeo--, empresa pública dependente da Xunta destinada á promoción turístico-cultural e á dotación de servizos dos Camiños de Santiago.

Na súa condición de arquitecto, informaba as axudas públicas a prestar desde a entidade a proxectos de intervención en inmobles vinculados cos Camiños de Santiago, adquirindo as funcións de iniciativas públicas de restauración de inmobles eclesiásticos cos mobles vinculados cos mesmos.

A través desta función, precisa o fiscal, contactou con C.G.GA e ambos, de común acordo, iniciaron unha relación na que JM.P ben propuña obras de restauración a financiar polo Xacobeo, ben informaba a esta entidade en sentido favorable para que esta abonase cantidades para proxectos cuxa restauración for a informada por C.G.GA nos termos anteriormente expostos.

OBTENCIÓN DE BENEFICIOS

A finalidade común de ambos era a obtención de beneficios económicos que lles serían facilitados polas empresas adxudicatarias dos labores de restauración.

Por todo iso, o fiscal pide tres anos de prisión para C.G.GA, ademais dunha multa de 18 meses cunha cota diaria de 10 euros, inhabilitación especial para emprego ou cargo público por cinco anos, comiso de 103.350 euros e da casa de Paraños.

Para JM.P, o fiscal pide dous anos de prisión, multa de 12 meses cunha cota diaria de 10 euros, inhabilitación especial para emprego ou cargo público por tres anos e comiso de 7.000 euros.

Así mesmo, o fiscal pide dous anos de prisión, multa de 12 meses cunha cota diaria de 10 euros para IM.A.V, O.Q.L, responsables da empresa CBC; para D.D.M, responsable da empresa Alquimia; para M.M.C, da empresa Da Vinci; e para C.A.R, da empresa Ábsida.