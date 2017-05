O Grupo Euskaltel pecha con Zegona a adquisición de Telecable por 686 millóns

O grupo Euskaltel pechou este martes un acordo con Zegona para adquirir o 100% de Telecable, operador líder en Asturias, por 686 millóns de euros.

A operación foi aprobada por unanimidade polo Consello de Administración de Euskaltel e quedará culminada tras a ratificación na próxima Xunta Xeral de Accionistas e a aprobación por parte das autoridades da competencia. O acordo inclúe a incorporación de Zegona como accionista do grupo Euskaltel co 15% do capital e ocupará un posto no Consello.

Nun comunicado, o grupo Euskaltel destacou que esta operación, que conclúe despois de que o pasado 14 de marzo comunicásese á CNMV o inicio de conversacións entre ambas as empresas, representa un "importante fito" na historia das compañías e do propio sector, xa que significa a creación do "operador converxente de fibra óptica líder" no Norte dentro do mercado das telecomunicacións do Estado.

Ademais, subliñou que a operación dota ao Grupo Euskaltel, e a cada unha das marcas que o compoñen, de "maior fortaleza, eficacia e capacidade de crecemento, nun sector de gran competencia como o das telecomunicacións".

Tras o acordo de integración de Euskaltel e R hai ano e medio, Telecable incorpórase agora ao Grupo Euskaltel, que a partir de agora ofrecerá os seus servizos a un mercado de 6 millóns de persoas, aumentando un 20% o mercado do grupo e prestando 2,4 millóns de servizos diarios a máis de 800.000 clientes, "cun elevado cociente de penetración (67%) de 3 e 4 produtos na súa base de clientes".

En concreto, a suma do tres mercados nos que opera o Grupo --Euskadi, Galicia e Asturias--, representa o 12,76% da poboación e o 13,34% do PIB do conxunto do Estado

ACORDO

O acordo alcanzado implica que o Grupo Euskaltel adquirirá o control de Telecable mediante a adquisición do 100% do seu capital social a Zegona Limited, sociedade titular do 100% das accións de Telecable.

O valor de Telecable quedou fixado en 686 millóns, incluíndo 245 millóns da súa débeda estimada a 30 de xuño de 2017, que será refinanciada por Euskaltel, cunha contraprestación de 186,5 millóns de euros en efectivo e 26,8 millóns de accións ordinarias de nova emisión que serán subscritas por Zegona a un prezo de 9,5 euros por acción (254,6 millóns de euros) polo que contará co 15% do capital social de Euskaltel tras a ampliación de capital, que terá que ser aprobada pola próxima Xunta Xeral de Accionistas.

Esta valoración, segundo precisou o grupo, supón 8,5 veces o Ebitda post sinerxías, o que "confirma o interese da operación en termos de creación de valor para os accionistas".

Tras a operación, o cociente de débeda sobre ebitda situarase no 4,5x (incluíndo sinerxías), polo que o Grupo manterá a remuneración ao accionista que tiña prevista. Así mesmo, Euskaltel prevé que este cociente descenda a 4 veces o ebitda (incluíndo sinerxías) a finais de 2018.

Tras a ampliación de capital, Kutxabank contará cun 21,3% das accións e Corporación Financeira Alba detentará o 9,35% do capital e, segundo subliñou, os seus principais accionistas, incluído Zegona, manifestaron ao longo das conversacións o seu compromiso co arraigamento do Grupo Euskaltel no seu territorio.

En relación a Kutxabank e Alba, ambos manifestaron o seu apoio á integración de Telecable e "valoran favorablemente" a incorporación de Zegona como accionista relevante ao proxecto Euskaltel.

Desde o punto de vista financeiro, a consolidación dos resultados eleva os ingresos do Grupo ata os 711 millóns de euros (+24%), cun Ebitda de 346 millóns de euros (+23%) e un cash flow de 224 millóns de euros (+21%), o que, segundo destacou, supón manter "un dos cocientes de xeración de caixa máis altos de Europa no sector".

O grupo resultante manterá o carácter local de Euskaltel, de R e de Telecable en Euskadi, Galicia e Asturias respectivamente, o que suporá a continuidade das súas marcas e equipos profesionais.

SATISFACCIÓN

O presidente do Grupo Euskaltel, Alberto García Erauzkin, expresou a súa satisfacción porque esta operación culmina "a gran consolidación do cable no norte do Estado".

"Tanto Euskaltel, como R e Telecable, somos líderes nos nosos mercados e a suma do tres grandes operadores do norte fainos ser líderes no Estado. A nosa intención é manter os valores de cada compañía, como son as marcas e o talento das súas persoas, porque son as claves do seu éxito. Somos un proxecto empresarial que atopa o seu sentido na xeración de valor para os nosos grupos de interese: accionistas, equipo humano e para o conxunto das sociedades vasca, galega, e agora asturiana, nas que actuamos", engadiu.

García Erauzkin engadiu que a estratexia do grupo pasa "por crear e consolidar o liderado nos nosos mercados", o que, ao seu xuízo, é "compatible co mantemento do arraigamento e do compromiso no tres territorios". Ademais, destacou tamén que a incorporación de Regona como accionista, que "achegará a súa dilatada experiencia no sector".

Pola súa banda, o conselleiro delegado do Grupo, Francisco Arteche, cualificou de "moi positivo" o resultado da incorporación de Telecable, xa que "supón a suma dun mercado, un equipo de persoas, e unha rede de telecomunicacións sobre a que deseñar novos servizos avanzados".

Na súa opinión, esta suma de capacidades "incorporará un importante potencial de crecemento ao Grupo para seguir protagonizando o impulso dixital das sociedades vasca, galega e asturiana".

"Esta unión beneficiará a clientes, empregados e provedores, porque somos compañías que compartimos unha firme e decidida aposta pola proximidade, a calidade e a innovación en produtos e servizos", agregou.

ZEGONA

O presidente e CEO de Zegona, Eamon Ou'Hare, expresou "o seu entusiasmo" en relación á estratexia de consolidación do norte de España de Euskaltel e lembrou que, cando adquiriron Telecable en 2015 identificaron un "enorme potencial de creación de valor" a través da combinación do tres operadoras de cable independentes do norte de España.

"Esta transacción converte esa visión en realidade e ofrécenos unha oportunidade adicional para un maior incremento de valor grazas ao alto nivel de sinerxías que se poden alcanzar e á maior robustez do negocio combinado", sinalou.

"Como operador rexional líder en España, Euskaltel é moi sensible ás necesidades locais en Asturias e poderá ofrecer o soporte e apoio necesario a Telecable e ao seu equipo. Estamos ansiosos de traballar de xeito conxunto co Consello de Euskaltel e o seu equipo para, de maneira conxunta, participar no seguinte capítulo do crecemento do Grupo Euskaltel e Telecable", asegurou.