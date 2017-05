Ferida unha muller tras chocar o seu vehículo cun cabalo en Pol (Lugo)

Unha muller resultou ferida na mañá deste martes ao chocar o seu vehículo contra un cabalo cando circulaba nese momento á altura do termo municipal lucense de Pol.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o sinistro tivo lugar sobre as 7,00 horas deste martes no punto quilométrico 64 da estrada N-640 en Pol.

Foi un particular quen alertou ao 112 Galicia dos feitos e indicou que, aínda que a muller estaba fóra do turismo, eran precisos os servizos sanitarios.

Por parte do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 pasouse aviso a Urxencias Sanitarias e á Guardia Civil de Tráfico. Tamén, a intervención dos membros do GES da Pontenova foi requirida polo persoal do CAE 112 Galicia.

Ao lugar o 061 desprazou en concreto unha ambulancia asistencial que levou ao Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo á persoa ferida, segundo confirmaron fontes sanitarias.

CHOQUE

Por outra banda, catro persoas --tres homes de 39, 37 e 30 anos e unha muller de 32-- resultaron feridas leves nun choque múltiple con tres vehículos implicados rexistrado na noite do luns, pasadas as 22,30 horas, no municipio coruñés de Rois.

No momento de producirse o accidente os turismos circulaban á altura do punto quilométrico 19 da ligazón das localidades de Rois e Padrón. O 112 Galicia, tras ter constancia do accidente, solicitou a colaboración dos axentes de Tráfico e a dos membros do GES de Padrón e de Protección Civil de Rois.

O 061 enviou ao momento unha ambulancia asistencial, pero non foi necesario o traslado de ningún dos ocupantes dos turismos, quen, tras ser asistidos, recibiron o alta no mesmo lugar onde ocorreron os feitos.