Ferido un operario ao sufrir queimaduras cando trataba de acender unha caldeira na Estrada (Pontevedra)

Un operario resultou ferido tras sufrir un accidente laboral na empresa para a que traballaba cando trataba de acender unha caldeira na noite do luns na zona de Arnois, no municipio da Estrada (Pontevedra).

O home resultou ferido con queimaduras no seu rostro e nas mans cando trataba de acender unha caldeira sobre as 23,00 horas do luns, segundo informou o CAE 112 Galicia.

Foron técnicos sanitarios os que chamaron ao 112 Galicia para informar o accidente, tras o que se puxeron os feitos en coñecemento da Guardia Civil e de Protección Civil da localidade.

O 061 enviou ao momento un médico do Punto de Atención Continuada (PAC) da zona e unha ambulancia que levou ao ferido, D.E.Z., duns 23 anos, ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), segundo confirmaron fontes sanitarias.