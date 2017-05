Os galegos son os segundos que menos marcan a X da Igrexa na Renda

Segundo datos do Ministerio de Facenda e da propia Conferencia Episcopal, a media en España anda no 35,2%. Cataluña (19,7%) é a que menos aposta polo catolicismo. Ademais, con bastante diferencia.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asiste á celebración da Ordenación Episcopal do Pai José Rodríguez Carballo, na Catedral de Santiago de Compostela, canda a presidenta do Parlamento e o Ministro de Asuntos Exteriores

As autonomías que máis apoian á Igrexa Católica son Castela a Mancha, Extremadura, La Rioja e Murcia, con cifras superiores ao 45%.

Estas cifran suman aos contribuíntes que marcan só o recadro da Igrexa e tamén a aqueles que marcan ese recadro e o 106, o de Actividades de Interese Xeral consideradas de Interese Social.

A diferencia das ONGs que participan no reparto do recadro 106, a Igrexa pode adicar os cartos ao propio sostemento da institución e aos investimentos que estime oportuno.

É dicir, pode adicalo tanto a súa labor asistencial -por exemplo a Cáritas- como para o seu funcioamento, por exemplo o salario dos obispos, ou a súa inversión en medios de comunicación como COPE ou 13TV ou as súas campañas antiabortistas. De feito, o 80% dos 250 millóns que a Igrexa ven recibindo pola vía do IRPF vai a actividades non asistenciais.