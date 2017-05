O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, subliñou que a resposta que a Xunta dea a Ferroatlántica respecto da súa solicitude de segregación das actividades para poder vender as centrais hidroeléctricas da Costa da Morte "pivotará sobre a salvagarda do interese público".

O conselleiro de Economía, Francisco Conde | Fonte: Europa Press

Así o afirmou, este martes, durante un almorzo do 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', antes de recibir, precisamente, ao comité de empresa, ao que citou ao mediodía no complexo administrativo de San Caetano.

A preguntas dos xornalistas sobre as palabras do director xeral de Industria hai un ano en sede parlamentaria, onde asegurou que "nunca houbo nin haberá" dita segregación, o titular de Economía respondeu que a posición do Goberno "non cambiou en ningún momento".

Neste sentido, sinalou o "compromiso claro" de responder á petición de Ferroatlántica, nun procedemento administrativo e regulado. "A base de calquera estado de dereito nestes momentos non é outra que respectar a lei e, por tanto, nós imos tramitar esa solicitude que fixo a empresa", expuxo.

"Nós imos garantir os dereitos", profundou, antes de indicar que, "neste caso", o Executivo actuará sobre un principio que "sempre" mantivo e que é "o que marca a propia concesión". "Condicionar esa concesión a salvagarda do interese público", destacou.

"CUMPRIMENTO ESTRITO"

"Aí loxicamente é o punto no que nós imos tramitar esa solicitude. Imos garantir esa salvagarda do interese público á que está vinculada nestes momentos a propia concesión e nese sentido xa digo que o Goberno non cambiou en ningún momento a súa posición", afirmou.

Conde reiterou que a Xunta cumprirá "estritamente co procedemento administrativo" e dará unha resposta. "E esa resposta pivotará sobre a salvagarda dese interese público que está establecida na propia concesión", resolveu.

Cuestionado de novo sobre este asunto, defendeu que "claramente o Goberno desde o ano 1992 o que fixo foi garantir o cumprimento estrito da concesión hidráulica que se lle trasladou a Ferroatlántica".

Insistiu, así, en que cre que "nese sentido non houbo ningún tipo de modificación" e repetiu que o que fará o Goberno agora é "seguir garantindo o cumprimento estrito da lei". "Creo que sinceramente o Goberno en ningún momento cambiou de posición", finalizou o conselleiro.