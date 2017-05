Detidos catro mozos e desarticulado un grupo que roubaba en vivendas, bares e locais da comarca do Barbanza

A Guardia Civil detivo a catro mozos de entre 20 e 25 anos de idade veciños da localidade coruñesa de Noia como presuntos autores de catorce delitos en vivendas, bares e locais comerciais da comarca do Barbanza.

Segundo informou o Instituto Armado, a maior actividade delituosa cometeuse na localidade de Porto do Son (A Coruña), concretamente seis roubos en vivendas vacacionais do lugar de Caveiro, dous nas Gaivotas e un roubo con forza nun bazar chinés, onde lograron un botín que ascendeu a 4.500 euros.

Na mesma localidade de residencia do grupo, en Noia, atribúeselle ao integrantes tres roubos con forza en bares e outro no campo de fútbol de San Lázaro.

Tamén, na veciña localidade de Outes, atribúeselles un roubo con forza no interior dun bar, onde subtraeron catro guitarras e equipamento musical valorado en 4.000 euros, segundo apunta a Benemérita.

A investigación iniciouse a principios de marzo deste ano cando a Guardia Civil tivo coñecemento dos roubos e iniciou as pescudas encamiñadas á localización dos autores, para o que realizou múltiples seguimentos.

REXISTROS

Durante a operación realizáronse dous rexistros en domicilios de Noia, onde se interviñeron máis de 200 obxectos entre teléfonos móbiles, tabletas, computadores, equipamentos de mergullo, equipos de música, ferramentas de uso doméstico e numerosos aveños, todos eles procedentes dos delitos.

VEHÍCULOS

Segundo relatou a Guardia Civil, utilizaban os seus propios vehículos para trasladarse ata os lugares onde tiñan a intención de delinquir, "non sen antes asegurarse de que as vivendas estivesen baleiras e libres de ser descubertos, polo que tal tranquilidade permitíalles mesmo comer ou beber mentres actuaban".

Para acceder ás vivendas ou locais utilizaban as propias ferramentas e pasamontañas subtraídos no roubo do bricobazar de Porto do Son, as cales eran ocultadas posteriormente nunha zona rochosa do paseo do peirao da mesma localidade e utilizadas soamente coa finalidade delituosa

As detencións causaron, segundo destacan as mesmas fontes, "unha gran satisfacción" nas localidades onde se produciron os roubos, "xa que se estaba xerando unha situación de incomodidade entre os veciños", segundo engaden.

O Xulgado de Instrución número 1 de Noia dirixiu o operativo e autorizou realizar os rexistros domiciliarios onde se atopou o material que se vincula aos feitos delituosos. Os detidos en relación con estes feitos quedaron en liberdade con cargos.