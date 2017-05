Máis de 300 traumatólogos do deporte abordarán novos avances da especialidade o 18 e 19 de maio en Pontevedra

Máis de 300 profesionais da Traumatoloxía do Deporte daranse cita no XII Congreso Bienal Setrade, organizado pola Sociedade Española de Traumatoloxía do Deporte, onde analizarán os principais avances e novas técnicas no tratamento, a prevención e a rehabilitación das lesións deportivas.

O encontro, presidido polo doutor Juan García Cota, terá lugar os días 18 e 19 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra e estará centrado en dúas temáticas principais: a Carreira e o Fútbol, segundo destaca Setrade.

"Reunimos un elenco de especialistas nacionais e internacionais, expertos de prestixio en cada materia moi difícil de superar en canto a calidade científica no referente á Traumatoloxía do Deporte", explica o doutor Cota.

A cita contará con expertos na materia, tanto nacionais como internacionais, que participarán en conferencias maxistrais, mesas redondas, simposium e obradoiros prácticos.

O encontro científico diríxese a profesionais implicados na abordaxe da patoloxía do corredor e do futbolista: traumatólogos, fisioterapeutas, enfermeiras, rehabilitadores, podólogos e grao en ciencias da Actividade Física e Deporte.

XORNADAS

A xornada do xoves 18 de maio centrarase nas patoloxías do corredor, onde se tratarán temas como a atención médica e psicolóxica para corredores de longa distancia, as alteracións biomecánicas como orixe de patoloxías no corredor, o calzado como prevención lesional e a aparición de dores de cadeira, xeonllo ou perna.

A xornada finalizará coa conferencia maxistral sobre 'Patoloxía do tríceps sural no corredor. Tendón do plantar delgado como orixe de dor aquileo' impartida polo doutor Hakan Alfredson.

O venres 19 de maio estará dedicado ás patoloxías do futbolista con temas como a columna e pelvis do futbolista, a volta á competición tras unha lesión muscular, o xeonllo do futbolista, a patoloxía da futbolista ou o futbolista en crecemento. Para finalizar o doutor Stefan Eggli ofrecerá a súa conferencia maxistral sobre 'Técnica cirúrxica de conservación do Ica. Técnica e resultados'.