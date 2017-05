O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, advertiu que a revisión á alza da economía galega na que traballa a Consellería de Facenda "tense que trasladar" ao emprego e, en concreto, cun aumento dos postos de traballo "de calidade".

O conselleiro de Economía, Francisco Conde | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou, a preguntas dos xornalistas no almorzo informativo 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', sobre o anuncio realizado este luns polo presidente da Xunta, que indicou que "todo indica" que será necesario modificar á alza as estimacións do Goberno galego, que actualmente se sitúan nun incremento do 2,4% do produto interior bruto (PIB) para este ano.

"Esperamos un incremento superior ao 2,4%", limitouse a dicir Conde, cuestionado sobre cal será a nova cifra. "O que signifique, é un dato positivo", valorou.

Neste contexto, reivindicou tamén estar a cumprir "os fitos intermedios" para lograr a creación de entre 80.000 e 100.000 empregos durante a presente lexislatura, de modo que en 2020 a taxa de paro quede por baixo do 10%.

FINANCIAMENTO AUTONÓMICO

Por outra banda, tamén a cuestións dos medios de comunicación, o titular de Economía apelou ao Goberno central pola "dobre responsabilidade" que ten co novo modelo de financiamento autonómico.

En primeiro lugar, esperou que o novo sistema "axústese ás necesidades de todo o territorio", para o que considerou preciso introducir elementos relacionados con "os retos demográficos".

En segundo termo, chamou a garantir o cumprimento dos compromisos de déficit por parte de todas as comunidades. Con todo, Conde valorou que cumprir ten un "beneficio directo" para Galicia, pola "solvencia" que traslada ao mercado, pola redución do impacto dos custos financeiros e porque permite "adoptar medidas que outras comunidades non poden adoptar".