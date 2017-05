Popular confirmou este martes que solicitou ás entidades interesadas en acometer unha operación de "combinación de negocios" co banco unha "mostra de interese preliminar", aínda que a entidade non tomou ata o momento unha "decisión definitiva" sobre as distintas alternativas.

Emilio Saracho | Fonte: Europa Press

A entidade presidida por Emilio Saracho procedeu a un primeiro intercambio coas entidades interesadas e solicitoulles unha mostra de interese que deben entregar este martes para, "no seu caso, continuar analizando unha posible operación".

"A información que se derive destas indicacións non tería carácter vinculante, pero permitiría a Banco Popular continuar avanzando na análise das súas opcións", indicou a entidade á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

O banco sinalou que non asumiu aínda "ningún compromiso" con ningunha das entidades interesadas. "Non se recibiu ningunha proposta concreta firme, non existe ningunha certeza sobre a consideración que merecería, nin se considerou a decisión que adoptaría o consello de administración se, no seu caso, chegase a concretarse", apuntou.

Popular segue "desenvolvendo os seus plans, negociando a realización de activos non estratéxicos, preparando o reforzamento do seu capital e recursos propios, e facendo prospección de posibles combinacións de negocios con outras entidades".

Desta forma, a entidade confirma a información adiantada pola diario 'Expansión', que sinalaba que este martes finalizaba o prazo para que as entidades interesadas en absorber Popular presentasen as súas intencións.