Acepta un ano e medio de prisión por agredir a un home nun partido de fútbol en Perillo (A Coruña)

Un mozo foi condenado a un ano e medio de prisión por agredir a outro no transcurso dun partido de fútbol no polideportivo municipal de Perillo (A Coruña), tras chegar a un acordo co Ministerio Fiscal.

O xuízo, que estaba previsto na Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña non se chegou a celebrar ao producirse conformidade.

A Fiscalía solicitaba para o acusado unha pena de cinco anos de prisión pero finalmente, tras alcanzar un acordo entre as partes, rebaixouse a condena a un ano e medio de prisión ao contemplar a atenuante de reparación do dano. O procesado pagou a indemnización correspondente.

Os feitos sucederon en xaneiro de 2015, cando o home lle propinou un cabezazo a outro na boca "nun lance dun partido de fútbol que se estaba celebrando no polideportivo municipal de Perillo", segundo recolle o escrito do Ministerio Público.