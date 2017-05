O exalcalde de Lugo Xosé López Orozco manifestou este martes que a aspirante á Secretaría Xeral do PSOE e presidenta andaluza, Susana Díaz, "deu unha lección do que é ser unha socialista e coñecer a historia do partido".

Orozco, que apoia a Susana Díaz nas primarias socialistas, manifestou que o seu respaldo non lle impide ser "obxectivo" e, desde ese punto de vista, asegura que a política andaluza "gañou" o debate a tres con Patxi López e Pedro Sánchez.

"O debate gañouno o PSOE, o único partido que é capaz de porse cara ao público explicando cales son as ideas, cales son os matices", valorou no entanto. "Iso é moi importante e un apoio ao que debe ser a democracia", resaltou.

O exregidor de Lugo non escatima en eloxios cara á dirixente andaluza no duelo a tres. "Vina comedida, vina ilusionada, vina clara, vina contundente. Eu creo que o debate o gañou Susana", abundou.

"Deu unha lección do que é ser unha socialista e o que é coñecer a historia do partido e como desde a historia pódese facer un novo futuro. Por iso gustoume moito Susana", comentou "sendo obxectivo".

"NON HABERÁ ESCISIÓN"

A pesar da confrontación que marca estas primarias, bipolarizadas entre Díaz e Pedro Sánchez, o exregidor lucense maniféstase convencido de "que non haberá escisión".

"Fraco favor fariámoslle ao socialismo se non aceptamos o que digan as urnas. A partir do día seguinte, o 22, (o 21 vótase) todos a un tempo e coa nova secretaria xeral. Estou convencido que non pode haber, non debe de haber, nin vai haber escisión", concluíu.