Empregadas de Bershka farán folga polo peche de tendas en Pontevedra

Traballadoras de Bershka convocaron a partir deste xoves unha folga indefinida en todos os centros da provincia de Pontevedra ante o peche de dúas tendas en Vigo, o que entenden como un intento por parte do grupo Inditex de facer "unha limpeza" e "desfacerse de persoal", en concreto de 16 persoas --15 indefinidas e unha temporal--.

Campaña de boicot a Inditex iniciada na Coruña diante dun Bershka | Fonte: rizlinha en Flickr

Nunha rolda de prensa este martes, a responsable comarcal en Vigo da CIG-Servizos, Transi Fernández, indicou que o peche destas tendas --a do Centro Comercial Camelias a mediados do próximo mes e a de Travesía de Vigo en xaneiro de 2018-- non responde a motivos económicos, senón a "causas organizativas".

Así, explicou que o grupo Inditex pretende cambiar o seu modelo de venda, o que pasa por "eliminar tendas pequenas e facer tendas mais grandes con menos persoal". "Sorpréndenos que o home máis rico do mundo, bote ás compañeiras de máis de 40 anos por un cambio de modelo", engadiu.

En relación ao peche das dúas tendas de Vigo, transmitiu que a empresa propuxo ás afectadas indemnizacións de entre 33 e 45 días por ano traballado, ou recolocalas noutros Bershka de Ourense, Lugo e Asturias. No entanto, as empregadas rexeitaron trasladarse, pois supón "un cambio de domicilio e peores convenios".

Neste contexto, o comité de empresa presentou unha contra proposta que pasa pola recolocación das traballadoras noutros centros da provincia de Pontevedra --inicialmente, dixo, aceptaban ir a outras empresas do grupo, pero agora esixen que sexa nos Bershka de Gran Vía e Urzáiz--, e que se lles respecte o seu horario actual --xa que 10 teñen horario de conciliación--.

Empregadas de Bershka en Pontevedra farán folga. | Fonte: Europa Press

Segundo comunicou, este mesmo martes as traballadoras convocaron unha asemblea e esperan ter tamén unha reunión coa empresa, tras a que, adiantou, se se consegue chegar a un preacordo que cumpra coas súas esixencias, desconvocarán a folga.

UNHA FOLGA QUE "VAI A TER ÉXITO"

En caso contrario, Fernández asegurou que o total das traballadoras iniciará este xoves folga indefinida, a cal avanzou que "vai ter éxito" porque "se vai a facer por si mesma". Ademais, avanzou que no marco da mobilización, ás 9,30 horas do xoves farán concentracións en Príncipe (Vigo), Pontevedra e Vilagarcía.

Nesta liña, a secretaria comarcal da CIG en Pontevedra, Diana Rodríguez, destacou a resposta de unidade que tiveron as traballadoras, xa que entenderon que o ocorrido en Vigo é "unha agresión cara a todo o persoal". A continuación, mostrou o seu convencemento de que, entre todas, vaise a conseguir "unha gran vitoria".

En todo caso, apuntou que Inditex "ten que ter unha responsabilidade" co seu persoal, polo que espera que se poida chegar a un acordo, que "non se destrúa máis emprego" e que non sexa necesario ir a folga".