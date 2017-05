A Xunta ofrecerá contraprestacións a concellos que reduzan a súa fiscalidade para a implantación de industria

A Xunta de Galicia ofrecerá discriminación positiva nas axudas para o desenvolvemento de infraestruturas "como contraprestación" aos concellos que reduzan a súa fiscalidade para impulsar a implantación de industrias.

Francisco Conde, no almorzo informativo | Fonte: Europa Press

Avanzouno este martes o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, quen, no almorzo informativo 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', informou da lei de implantación industrial na que traballa o Goberno galego.

Na quenda de preguntas, cuestionado por se prevé o Executivo aprobar rebaixas fiscais para lograr este obxectivo de que máis industrias se implanten en territorio galego, Conde remitiu á proposta que trasladou á Fegamp (federación galega de municipios e provincias).

Segundo subliñou, a idea é "facer unha estratexia conxunta", de forma que os concellos "poidan establecer bonificacións", diminución ou mesmo eliminación de impostos, "sen quebranto" aos ingresos municipais.

"ELIMINAR OBSTÁCULOS"

Neste sentido, apuntou algúns exemplos concretos como as taxas de licenza de obra ou de actuación, e destacou que "hai capacidade" para rebaixar e bonificar a fiscalidade na administración local. "Permíteo a lei", dixo, antes de citar tamén o dereito de superficie para o acceso ao chan.

Neste camiño de "establecer incentivos" para "atraer novos investimentos", o conselleiro explicou que a Xunta ofrece, "como contraprestación", en primeiro lugar, que os concellos 'doing business' estean "na política de captación de investimentos" do Executivo autonómico.

En segundo termo, ademais, expón que "en todas as axudas" da Xunta para mellora das infraestruturas --por exemplo, para un parque empresarial-- teñan "unha discriminación positiva".

Así as cousas, Francisco Conde avogou por eliminar "os máximos obstáculos posibles", tanto fiscais como administrativos, e resaltou que a nova lei recollerá "todas esas melloras".

Neste contexto, rexeitou tratar de competir co emprego e o I+D+i "low cost", e avogou por que Galicia se especialice en "aquilo" que lle fai "diferente".

Na aposta pola fixación de tecido industrial, dixo preguntado polo caso concreto de Vigo, o Goberno non mira a localización, pois "non é un tema local", senón un "de país".

E, no que respecta ao sector da automoción, reivindicou ser "un polo de referencia a nivel europeo", pero recomendou "innovar e colaborar co norte de Portugal" como vía para "ser máis fortes".

MINARÍA E ECONOMÍA CIRCULAR

Sobre a minaría, ratificou que é unha actividade pola que aposta a Xunta, dentro dun marco "responsable e sustentable medioambientalmente".

Unha minaría "moderna", segundo resumiu, antes de facer alusión ás 7.000 familias, segundo os seus números, que viven desta actividade na comunidade, cunha "riqueza natural" que ten "a obrigación" de pór "en valor".

No seu discurso, o conselleiro tamén incluíu a potenciación da economía circular, para o que identificou espazos como a loita contra o cambio climático e a eficiencia enerxética.

"CAMBIO DE TENDENCIA"

Conde falou dunha contorna de "claro cambio de tendencia", pola evolución económica e por un modelo produtivo que se basea no coñecemento e a innovación e que chamou a "consolidar".

A este respecto, opinou que "a iniciativa ten que partir das empresas", pero que estas deben atopar "apoio do outro lado", en referencia á administración.

E, a modo de exemplo, avanzou que o Consello da Xunta aprobará este xoves unha nova convocatoria --a cuarta-- para o apoio da investigación, dotada de 5 millóns euros e que prevé que mobilicen 17 millóns "adicionais".

Ata agora, segundo indicou, son 24 unidades mixtas, que mobilizaron 84 millóns de euros, segundo os seus números, e que constitúen unha aposta "pioneira en España".

A maiores, o titular de Economía apostou pola colaboración público-privada e tamén por "facilitar a contratación", tanto nas universidades e centros tecnolóxicos como nas empresas.

EMPRESARIOS E FORMACIÓN

Foi neste punto no que introduciu a formación, na que fixo fincapé e que, ao seu xuízo, "ten que identificar o empresario" e debe "adaptarse aos novos perfís profesionais". En todo este traballo, segundo apuntou, a participación da confederación de empresarios e os sindicatos tamén é "fundamental".

A idea é que os empresarios identifiquen "cursos concretos", segundo resaltou, sen diferenciar entre formación pública ou privada, senón entre "boa ou mala".

Acerca de se este enfoque afecta tamén á formación universitaria, Conde respondeu que se estaba referindo a a formación profesional e para o emprego, pero engadiu que tamén "o diálogo entre universidades e empresas" é "cada vez máis importante e significativo".

Recalcando, con todo, as "competencias claras" das universidades para determinar cal ha de ser a formación básica, o responsable de Economía incidiu en que "ten que haber un dobre diálogo".

Por outra banda, pero relacionado co fomento do tecido empresarial, lembrou que as empresas galegas requiren un incremento do seu tamaño para facerse con "máis músculo" que lles permita innovar, investir e internacionalizarse.

A pesar disto, tras ser interpelado pola federación de transportistas, engadiu que isto "ten que ser compatible coa existencia de microempresas".

Por último, interrogado pola orde de inserción laboral para persoas con discapacidade, destacou que a Xunta está "permanentemente en diálogo co sector" e que a última convocatoria xa incluíu "medidas de mellora".