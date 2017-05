Os avogados da Coruña rexeitan a integración do Rexistro de Propiedade de Muros en Corcubión

O Colexio de Avogados da Coruña expresou o seu rexeitamento á nova demarcación do Rexistro da Propiedade de Muros, ante a modificación da demarcación rexistral publicada no Real Decreto de data 3 de marzo de 2017 segundo a que se integra no de Corcubión.

Nun comunicado, aseguran que esta decisión "prexudica gravemente aos máis de 20.000 cidadáns dos municipios de Muros, Carnota, Mazaricos e Outes". Ademais, sinala que "con máis de 700 asentos anuais no Rexistro da Propiedade de Muros, esta oficina debería permanecer nesta localización".

"O seu traslado causa un importante agravio aos cidadáns xa que a comunicación e distancia con Corcubión fai que esta viaxe sexa de máis dunha hora na mellor das posibilidades", segundo engaden sobre esta medida.

Por outra banda, indican que en Muros permanecerá aberta unha "oficina rexistral de atención ao usuario, que non dará os servizos necesarios que ha de presentar un Rexistro da Propiedade".