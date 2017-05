Feridas catro persoas, entre elas un menor, tras chocar catro turismos en Lugo

Catro persoas, tres adultos e un menor, resultaron feridas na mañá deste martes en Lugo nun accidente de tráfico rexistrado ao chocar catro turismos.

Segundo informou o 112 Galicia, o accidente tivo lugar sobre as 9,00 horas na segunda rotonda do Polígono do Ceao. Segundo concretou a Policía Local, o sinistro ocorreu na Avenida Benigno Rivera fronte á nave de Ferros Ferreiro.

Tras recibir a chamada dun alertante, o 112 Galicia pasou aviso a Urxencias Sanitarias e á Policía Local. Os Bombeiros de Lugo e os efectivos de Protección Civil tamén foron informados.

Ao lugar o 061 desprazou tres ambulancias asistenciais e un médico de Atención Primaria para atender a catro persoas ao Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo.

En concreto, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias, o menor foi levado nunha ambulancia asistencial acompañado dun médico. Os outros tres feridos son un home de 23 anos, A.L.S.; unha muller de 24 e outra de 27.

INCENDIO FURGONETA

Por outra banda, sobre as 7,30 horas deste martes un particular informou ao 112 Galicia dun coche que ardía no punto quilométrico 549 da A-6 en Aranga.

O alertante asegurou que os ocupantes saíron do interior do vehículo, polo que non houbo que lamentar danos persoais. Tras o aviso, o 112 Galicia alertou aos Bombeiros de Betanzos e á Guardia Civil de Tráfico.

Tamén, requiriuse a intervención dos membros do GES de Curtis e a do persoal do servizo de mantemento da estrada. Unha vez no punto e extinguido o lume, os membros do parque comarcal confirmaron que ardeu a furgoneta na súa totalidade e parte da carga que levaba no seu interior.