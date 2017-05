A Xunta lanza en redes sociais unha campaña pola diversidade

A Xunta de Galicia lanzou este martes en redes sociais a campaña 'Like pola diversidade', con motivo da conmemoración o mércores do Día Internacional contra a homofobia e a transfobia e do Día Mundial de Internet.

Na presentación desta campaña, o IES Ramón Otero Pedrayo, a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, sinalou que o obxectivo é "pór en valor unha canle como Internet, que é un espazo de comunicación e interacción social que ten un gran impacto na sociedade e no que debemos contribuír a difundir contidos que promovan o respecto da diversidade".

A iniciativa consistirá en escribir posts en favor da diversidade sexual durante esta semana. O servizo 'Quérote+' lanzará as mensaxes e traballará cos centros educativos para que o equipo docente e o alumnado convértanse nun axente activo na súa difusión.

Ademais desta campaña 'Quérote+' participará este mércores na xornada 'Realidade dos menores trans en Galicia", na Facultade de Traballo Social da Universidade de Santiago de Compostela (USC), así como no taller 'Divers@s' na Escola de Imaxe e Son da Coruña.