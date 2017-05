A IXP Castaña de Galicia pide axudas a Medio Rural para afrontar as perdas polas xeadas

A Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Castaña de Galicia pediu este martes á Consellería de Medio Rural axudas para paliar os efectos das xeadas do mes de abril que afectaron os castiñeiros.

A pesar de non contar con datos definitivos, o presidente da indicación, Jesús Quintás, asegurou que nalgunhas zonas afectou a máis do cincuenta por cento da produción. Con todo, sinalou que será preciso esperar unhas semanas, para ver se as árbores recupéranse.

Segundo comentou, trátase dunha situación excepcional xa que o sector "nunca" vivira un "desastre" deste tipo. O castiñeiro é unha árbore forte que non adoita sucumbir ás xeadas de primavera, pero a diferenza nesta ocasión aséntase sobre o feito de que se produciron "no momento da floración", segundo engadiu.

Quintás pediu a Medio Rural que trate aos produtores de castaña do mesmo xeito que aos doutros sectores, como os viticultores que recibiron axudas directas o pasado verán cando unha granizada arrasou os seus viñedos.

Os produtores, a IXP Castaña de Galicia e os representantes industriais están á espera dunha reunión con técnicos da Consellería de Medio Rural para buscar solucións.