O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, manifestou que viu "moi exultante" ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, polo resultado da enquisa publicada este fin de semana por 'La Voz de Galicia' sobre a xestión dos alcaldes do sete principais cidades galegas, pero pediu "coherencia en todo, tamén á hora de valorar enquisas".

"Alégrome de que pase da actividade insultante ás veces á actividade exultante", trasladou o tamén presidente do PP na provincia de Pontevedra, que, non entanto, remarcou que a maneira de analizar as enquisas é "aceptalas cando veñen ben e cando veñen mal". "Non vale cando veñen mal desprezalas e cando veñen ben dicir que son marabillosas", incidiu.

Neste sentido, apuntou que a Caballero viulle "moi exultante" cando este luns en declaracións aos medios referiuse a esta sondaxe, e espetoulle que lle viu "igual, por exemplo, cando Pedro Sánchez --se presentou ás anteriores primarias do PSOE--, que era a solución de todos os problemas e agora resulta que é a orixe de todos os males".

"O que din as enquisas é que cando non che vai ben tes que traballar, e cando te vai ben tes a seguir traballando así; e cando descualificas as que non che gustan e dis que son moi boas as outras, perdes credibilidade, iso o PP non o vai a facer", insistiu, antes de engadir que, en todo caso, "falta aínda moito tempo, e por tanto moito traballo" para as municipais.