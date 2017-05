Detidos cinco mozos dun grupo criminal por 45 roubos con forza en Pontevedra e zonas limítrofes

Axentes da Policía Nacional da Comisaría Provincial de Pontevedra identificaron e detiveron a cinco mozos, entre os 19 e 27 anos de idade, como presuntos autores de 45 roubos con forza en varios establecementos comerciais e de hostalaría da cidade e zonas limítrofes.

Detidos cinco novos por roubos en Pontevedra | Fonte: Europa Press

Segundo informa a Comisaría de Pontevedra, a investigación iniciouse no mes de novembro de 2016 ao observarse "un gran incremento de roubos con forza en locais comerciais". Na maioría dos casos, tras forzar as portas de acceso, subtraían as caixas rexistradoras e outros efectos de valor.

Os roubos producíanse case a diario e nalgunhas ocasións varios o mesmo día e en diferentes lugares, como establecementos, domicilios, rochos, naves industriais e vehículos, segundo explica a Policía.

"Roubos que xeraron gran preocupación entre os hostaleiros e comerciantes da cidade e zonas limítrofes como Redondela, Arcade, Moaña e Vilaboa", segundo destacan as mesmas fontes policiais.

VIXILANCIA

Por mor das denuncias os axentes policiais iniciaron un dispositivo de vixilancias e seguimentos para tratar de determinar a autoría dos roubos, que concluíu que se trata dun grupo criminal formado por cinco novos entre 19 e 27 anos, todos eles residentes en Pontevedra e con antecedentes policiais.

Os axentes puideron constatar que na maioría dos casos subtraían diñeiro, aínda que cando levaban obxectos as ganancias das vendas destes efectos repartíanllas entre eles.

Na maioría dos casos traballaban xuntos ou en diferentes combinacións entre o cinco para levar a cabo feitos delituosos planeados e en todos os casos uno deles era o encargado de darlle saída aos obxectos subtraídos.

REXISTROS

O día 15 de maio axentes da Policía Nacional da Brigada Provincial de Policía Xudicial detiveron ao cinco mozos como presuntos autores dos 45 roubos con forza en establecementos.

Tras solicitar ao Xulgado de Instrución número 2 de Pontevedra dilixencia de entrada e rexistro nos domicilios do cinco detidos, os axentes interviñeron varios teléfonos móbiles, computadores, varias caixas de ferramentas e trades, cartóns SD e pendrives e 1.600 euros en metálico.