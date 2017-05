Letras Galegas.- A USC lembra a un Casares comprometido co idioma e a mobilización antifranquista universitaria

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) celebra o ano de Carlos Casares e a festa das Letras Galegas lembrando a súa etapa como alumno e investigador no seo da institución académica, destacando polo seu papel como dinamizador cultural, compromiso co idioma e co movemento movilizador estudantil e antifranquista.

Nota Prensa Usc E Fotos. A Usc Conmemora Ou Día Dás Letras Galegas Cun Acto Lite | Fonte: Europa Press

Así o destacou o académico Henrique Monteagudo, amigo persoal do homenaxeado neste 17 de maio, durante unha conferencia pronunciada con motivo do acto literario que cada ano celebra a universidade para conmemorar o Día das Letras Galegas.

Durante a súa intervención, Monteagudo repasou as vivencias que marcaron o paso de Casares pola Universidade de Santiago, onde chegou cumprindo 21 anos mantendo unha traxectoria intermitente por cuestións de saúde derivadas de episodios de depresión polas súas crises persoais, sentimentais e relixiosas.

Casares pasou a súa etapa formativa coa "maior liberdade" posible para dispor do seu tempo, acudindo ás clases que consideraba máis proveitosas para os seus intereses intelectuais e literarios e con certa consideración de "insolente" por parte do profesorado máis conservador e autoritario.

Foi neste período onde entrou en contacto co galeguismo da época e con personaxes como Uxío Novoneyra ou Arcadio López Casanova, con quen compartiu unha intensa amizade que lle levou a coñecer a Salvador García Bodaño ou Ramón Piñeiro, o seu guía intelectual.

O autor foi protagonista de tres fitos para a institución, como é a celebración do primeiro acto solemne das Letras Galegas no 63 na universidade, a creación da Fundación Penzol e o impulso da Revista Grial.

'VENTO FERIDO'

A partir do 65, iníciase unha especie de efervescencia cultural na que participaba o propio Casares, que destacou pola súa implicación no ambiente antifranquista do movemento estudantil, e onde foi descubrindo a súa vocación de narrador.

Monteagudo sinalou, ademais, que pouco despois chegaría a publicación de 'Vento Ferido', a través de Galaxia, que supuxo unha obra "emblemática" para a mobilización universitaria e "un eco extraordinario" por toda Galicia.

A pesar de que Piñeiro orientaba a Casares para dirixir a súa carreira cara á universidade, o autor cultivou certa frustración durante o seu breve período na investigación literaria, destacando o seu traballo sobre figuras como Otero Pedrayo.

Finalmente, abandonou a súa tese para dedicarse á súa vocación pola narrativa e ás súas inquedanzas a favor da promoción da lingua galega.

"LUCES E SOMBRAS"

Este relatorio resume un dos bloques incluídos na obra 'Casares en Compostela', con achegas de Henrique Monteagudo, Xosé Manuel Salgado ou Dolores Vilavedra. O volume inclúe ademais textos reflexivos sobre a lingua galega e dúas prosas de ficción.

Durante a súa intervención, o director do departamento de Filoloxía Galega, Francisco Cidrás, contrastou a situación desa primeira celebración das Letras na USC no 63 coa actual, na que Casares ten "de novo" o seu protagonismo nun tempo de "luces e sombras" para a lingua galega.

Así, mentres se rexistran "avances espectaculares" no panorama institucional académico, prodúcese "un estancamento e retroceso" no ámbito social e de uso, ademais de en a propia universidade.

"Deixou de ser a lingua maioritaria da mocidade e o patrón de actitude positiva non se traduce nun uso efectivo", lamentou.

Por iso, cuestionou a utilidade da investigación nun momento en que o galego perde peso e no que as aulas son máis un instrumento de "castelanización" que de "normalización lingüística".

En definitiva, apelou á "responsabilidade" do profesorado e das familias para asegurar a transmisión xeracional do idioma, un campo no que Casares "tíñao moi claro".

"Por iso escribiu tantas obras para nenos", insistiu, para sinalar que non usar o galego para arroupar aos pequenos da casa deixará ao idioma "nun letargo".

"ILUSTRE"

Finalmente, o reitor compostelán, Juan Viaño, pechou o acto valorando a "dedicación" de Casares, un dos "máis ilustres" representantes.

"Conmemoramos o día da nosa literatura, da nosa lingua e a nosa cultura. Celebramos aquilo que compartimos e que ofrecemos ao mundo", destacou Viaño, quen trasladou o "orgullo" por recoller "o facho" de 50 anos de traballo a favor do galego.