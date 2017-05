O secretario de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias (UU.AA.), Jacobo Feijoo, e o presidente de Ventonoso, José Antonio Diéguez, denuncian o "impacto" do "parón eólico" no rural galego, pero advirten que a comunidade pode ter "unha oportunidade" na poxa de enerxía renovable deste mércores, aínda que a Xunta debe adoptar decisións como reformular ou eliminar o canon eólico.

José Antonio Diéguez (Ventonoso) e Jacobo Feijóo (UU.AA.) en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, ambos incidiron en que a poxa deste 17 de maio pode ser unha oportunidade para reactivar o sector eólico galego e apuntaron que os montes da comunidade teñen agora mesmo instalados uns 3.200 megavatios de potencia eólica.

Segundo incidiron, esta potencia é a equivalente a "tres centrais nucleares", pero advertiron que "unicamente se instalaron 50 megavatios adicionais desde o parón do ano 2010".

Actualmente, segundo os cálculos do sindicato, a actividade eólica xera ao ano unha cifra dun seis millóns de euros en pagos a propietarios forestais e comunidades de montes en concepto de arrendamento polos terreos onde se instalan os parques.

"Unha cifra moi importante, pero moi por baixo da potencialidade que ten a enerxía renovable de xerar rendas no rural, para o que hai que seguir traballando na procura de fórmulas que permitan incrementar a participación social na xeración de enerxía eólica", remarcou Feijoo.

NORVENTO, "EN MELLORES CONDICIÓNS"

UU.AA. proporcionou aos medios unha listaxe segundo o cal a día de hoxe en Galicia hai 26 parques eólicos "con todos os permisos administrativos finalizados".

Segundo a información trasladada, Norvento, con sete parques eólicos aprobados sería a empresa "en mellores condicións" para desenvolver de inmediato parques eólicos en Galicia de obter na poxa deste mércores potencia adxudicada.

A seguinte empresa situada sería Smartener, do galego Honorato López Isla, con cinco parques eólicos, sumando entre ambas as empresas 310 megavatios listos para executar.

Séguenlles outras empresas ata completar os 26 parques aprobados, que non necesitarían de máis trámites administrativos, sumando 648 megavatios.

CANON EÓLICO, UN "OBSTÁCULO"

UU.AA. destaca que Galicia ten pendente de desenvolvemento unha bolsa total de parques eólicos cunha potencia aproximada de 2.000 megavatios, pero non todos tan adiantados na súa tramitación como os 648 megavatios referidos.

A continuación, incidiu en que "hai que ter en conta que as empresas adxudicatarias" de parques eólicos nos anteriores concursos da Xunta e que están pendentes de execución, algúns deles con proxectos industriais "asociados", non se poden desenvolver "salvo que obteñan megavatios nas poxas que organiza o Ministerio", como a deste 17.

No entanto, Feijoo e Diéguez matizaron que as adxudicacións das poxas do Ministerio deixan a porta aberta aos adxudicatarios a instalar os parques en calquera punto de España ata o ano tope de 2020 para telos executados.

Entre os factores que, ao seu xuízo, poderían ser determinantes, ambos sinalaron o "obstáculo" do canon eólico. Feijoo incidiu en que supón "un custo adicional" para as empresas e tradúcese "nun xogo de suma cero", tendo en conta que, aínda que repercute nos concellos, os consumidores galegos "acábano pagando do seu peto" a través do recibo da luz.

Preguntado pola súa eliminación, o representante de UU.AA. replicou que sería unha opción, mentres que o presidente de Ventonoso recalcou que a súa "reformulación" é imprescindible.

RENDAS EÓLICAS

Na rolda de prensa, concretaron que, na actualidade, cada novo parque eólico que se instala en Galicia deixa unhas rendas de entre o 0,5 ao 1,5 por cento do valor da súa produción a propietarios de terreos e comunidades de montes onde se asintan, cifra "manifestamente mellorable" con acordos "máis transparentes e xustos con propietarios dos solares eólicos".

A día de hoxe, engadiron que os ingresos por rendas eólicas supoñen en torno ao 15-20 por cento dos ingresos que obteñen as comunidades de montes por vendas de madeira, a súa principal fonte de ingresos.

NOVO SOPORTE LEXISLATIVO

UU.AA. e Ventonoso consideran que fai falta definir "un novo soporte lexislativo", onde os propietarios dos terreos, as comunidades de montes, e as cooperativas agrarias, teñan "un papel relevante" como titulares dos terreos onde se levantan os parques.

Como exemplo, apuntan a Alemaña e Dinamarca, onde ata un 20 por cento dos parques pertencen a cooperativas de agricultores e gandeiros, e onde os propietarios dos terreos perciben "ata un 10 por cento dos ingresos dos parques, fronte "ao habitual 1,5 por cento que se dá en Galicia".

"Con contratos leoninos, de prórroga automática, e dereitos de superficie para as empresas sobre a totalidade das leiras, e non só as partes ocupadas polas infraestruturas do parque, contratos que son auténticas preferentes do vento", resolven.